Évacuation sanitaire à l’étranger : l’offre de 24/7 Assistance présentée à la CNAMGS

Dans le cadre de l’amélioration de l’offre de service aux assurés de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), une importante délégation de GBC-International (rebaptisée 24/7 Assistance) venue d’Afrique du Sud et conduite par son président directeur général, Maurice Pebadi Engandzas a rencontré récemment les responsables de la caisse. Objectif : Discuter de sa nouvelle offre d’assistance-évacuation-rapatriement sanitaire.

« Fortement sollicité par les évacuations sanitaires en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus, cette nouvelle offre de 24/7 Assistance vient renforcer nos ambitions continentales en y apportant un outil d’optimisation des moyens de prise en charge des assurés tant privé que public », a déclaré Maurice Pebadi Engandzas. Avant de préciser que « c’est donc le sens de cette démarche en direction des autorités de la CNAMGS au terme d’une longue période d’élaboration de business plan menée au coté de notre partenaire, le cabinet KPMG ».

Une vue de la séance de travail

Assureur public, la CNAMGS est l’établissement qui gère le régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale, conformément à l’ordonnance n°0022/PR/2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°034/2007 du 23 janvier 2008.

Le régime obligatoire couvre les risques liés à la maladie et à la maternité. Cette couverture des risques est un droit qui s’acquiert par l’affiliation obligatoire des bénéficiaires qui de facto tirent profit des prestations offertes notamment, en matière d’évacuation sanitaire.

Sauf qu’au regard des coûts que cette prestation obèrent, les dispositions réglementaires ont été amenées à un plafonnement. Conséquence, ses assurés se retrouvent à faire face à une exclusion tacite dans le cadre d’une évacuation sanitaire nécessitant un transfert par avion médicalisé comme ce fut le cas ces derniers temps. C’est donc pour apporter une solution définitive à cette épineuse problématique dont le besoin réel sans cesse exprimée par de nombreux assurés de la CNAMGS, a conduit 24/7 Assistance à proposer cet offre complémentaire sur les destinations Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, France et Turquie.

Seule condition : Y adhérer et payer les frais relatifs aux cotisations annuelles. Réagissant à l’offre proposée au bénéfice de ses assurés, la CNAMGS par le biais de son directeur général, Severin Anguile affirme avoir « apprécié à juste titre l’offre proposée par notre partenaire traditionnel. Celle-ci vient répondre à un besoin réel en ce qui concerne les évacuations sanitaires d’urgence lesquels nécessitent un avion médicalisé. Toutefois, un certain nombre de préalables doivent être remplis sur le plan juridique ». Avant de conclure : « nous avons prévu nous revoir très rapidement ».