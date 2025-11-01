Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 3 novembre 2025
  • 804
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Sahara occidental : l’ONU consacre le plan d’autonomie marocain comme solution « la plus réaliste »

    Publié le 1er novembre 2025 à 07h52min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/sahara-occidental-l-onu-consacre-le-plan-d-autonomie-marocain,2602
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Mort du major Mbegha Allou en Guinée équatoriale : 14 ans après, le Gabon n’a toujours pas rendu justice à son soldat

    Paul Biya réélu pour un 8e mandat : Oligui Nguema félicite, malgré la tempête post-électorale

    Bangui Financial Days 2025 : la Centrafrique veut devenir le nouveau hub financier d’Afrique centrale

    USA : Le gabonais Denis Bouanga parmi les cinq finalistes du titre de MVP 2025 de la MLS

    Diplomatie : Alfred Nguia Banda, ancien exilé politique, nommé ambassadeur du Gabon en France

    International
    Sahara occidental : l’ONU consacre le plan d’autonomie marocain comme solution « la plus réaliste »
    Sahara occidental : l’ONU consacre le plan d’autonomie marocain comme solution « la plus réaliste » © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, vendredi 31 octobre, la résolution n°1122, prolongeant jusqu’en janvier 2026 le mandat de la MINURSO et déclarant que le plan d’autonomie marocain constitue la solution la plus réaliste pour mettre fin à un conflit vieux de cinquante ans. Le texte, rédigé par les États-Unis, a recueilli 11 voix pour, 3 abstentions (Russie, Chine, Pakistan) et l’Algérie n’a pas pris part au vote. Cette résolution marque, selon plusieurs observateurs, un tournant diplomatique majeur dans la position du Conseil de sécurité.

    Le roi Mohammed VI a salué un « tournant historique », estimant que ce vote ouvrait « une nouvelle ère pour le Sahara marocain ». La presse marocaine a parlé d’une « victoire diplomatique décisive pour Rabat », tandis que le média TelQuel a titré sur un vote « historique », consacrant la souveraineté marocaine sur le territoire. La résolution, tout en restant nuancée dans sa formulation, érige de facto le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme référence principale pour le règlement du différend entre Rabat et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

    À Alger, cette décision a suscité la réprobation de la presse et des diplomates, qui y voient un recul du principe d’autodétermination défendu par l’ONU depuis les années 1970. Le journal El Watan a dénoncé un texte « s’inscrivant dans la gestion du statu quo » et écartant l’organisation d’un « référendum libre et équitable » pour le peuple sahraoui. Au Maroc, en revanche, la résolution a provoqué des scènes de liesse à Rabat, Casablanca et Fès, où des milliers de citoyens ont célébré dans les rues, drapeaux et portraits du roi à la main, scandant : « Le Sahara a toujours été marocain ! »

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève