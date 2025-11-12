Bendjé : Lucie Akendengué élue présidente du Conseil départemental malgré de vives contestations

Le Conseil départemental de Bendjé (CDB) a une nouvelle présidente. Lucie Daker Akendengué a été élue ce mardi 11 novembre à la tête de cette institution avec 16 voix sur 27, devançant Giles Cendres Nanda, candidat indépendant (5 voix), et Paul Mouketou, président sortant du Rassemblement national républicain (RNR) (6 voix). Une élection qui s’est déroulée dans un climat tendu, marqué par la colère de plusieurs agents du conseil réclamant de meilleures conditions de vie et de travail.

La cérémonie, organisée dans la salle des réunions du CDB, a été présidée par la gouverneure de l’Ogooué-Maritime, Françoise Assengone Obame, en présence des conseillers départementaux. Sur les 27 élus convoqués, 24 étaient présents physiquement, tandis que 3 procurations ont été validées, permettant l’ouverture du scrutin à bulletin secret. Trois candidats étaient en lice : Lucie Daker Akendéngué, Paul Mouketou et Giles Cendres Nanda.

Une victoire symbolique pour l’UDB

Ce vote, conforme à la loi organique n°001/2014 du 14 juin 2015 relative à la décentralisation, s’inscrit dans la continuité du processus de restauration des institutions lancé après la transition du 30 août 2023. Pour Françoise Assengone Obame, cette élection traduit la volonté du gouvernement de clore le cycle transitoire avant le 31 décembre prochain. « Organiser cette élection, c’est affirmer avec force notre volonté de bâtir une gouvernance inclusive et efficace, pleinement attentive aux besoins de nos concitoyens. Cette cérémonie incarne la continuité républicaine et la vitalité de nos institutions locales », a-t-elle déclaré.

Une vue du vote d’hier

Au terme d’une heure de dépouillement, les résultats ont consacré la victoire de Lucie Daker Akendéngué, issue de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), formation proche du pouvoir. Son élection marque un tournant politique pour la province de l’Ogooué-Maritime, où l’UDB renforce son ancrage. « Par votre engagement, vous avez contribué à sceller la fin de la transition et à ancrer les fondations de la Ve République. Que le dialogue et le développement local guident votre mandat », a ajouté la gouverneure.

Le bureau exécutif du CDB a également été renouvelé. Le poste de premier vice-président revient à Gusteve Mbayé (UDB) avec 17 voix, contre 9 pour Marie-Louise Ogouéra et un bulletin nul. Le Parti démocratique gabonais (PDG) s’est illustré en remportant la deuxième vice-présidence grâce à Nicaise Massamba Magaya (17 voix), face à Augustin Oganda, candidat indépendant (6 voix). Quant à la troisième vice-présidence, elle revient à Eroan Amboureouet Aworet, indépendant, élu avec 16 voix, contre 9 pour Jean Nestor Nguema (UDB) et 2 bulletins nuls. « Nous sommes satisfaits de cette configuration. Il y a des défis à relever, mais c’est une maison que nous connaissons bien », a réagi Gusteve Mbayé.

Des contestations et des accusations persistantes

Toutefois, la journée a été ternie par des manifestations d’employés et de riverains, venus dénoncer des salaires impayés, des conditions de travail précaires et la gestion jugée opaque de la nouvelle présidente. Plusieurs voix l’accusent d’abus d’autorité, de corruption et d’exploitation illégale du sable dans cette ville côtière, déjà fragilisée par les effets du changement climatique.

La nouvelle élue et la gouverneure de l’Ogooué-Maritime

Ces tensions, selon certains observateurs, risquent de fragiliser la cohésion sociale au sein du conseil nouvellement installé. Si la victoire de Lucie Daker Akendéngué conforte l’influence de l’UDB dans la province, elle s’accompagne désormais de fortes attentes en matière de transparence, de gouvernance locale et de gestion responsable des ressources publiques.