Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 1er novembre 2025
  • 804
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Mali : L’ambassade des États-Unis ordonne à ses citoyens de quitter le pays sans délai

    Publié le 29 octobre 2025 à 07h27min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/mali-l-ambassade-des-etats-unis-ordonne-a-ses-ressortissants-de,2600
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Paul Biya réélu pour un 8e mandat : Oligui Nguema félicite, malgré la tempête post-électorale

    Bangui Financial Days 2025 : la Centrafrique veut devenir le nouveau hub financier d’Afrique centrale

    USA : Le gabonais Denis Bouanga parmi les cinq finalistes du titre de MVP 2025 de la MLS

    Diplomatie : Alfred Nguia Banda, ancien exilé politique, nommé ambassadeur du Gabon en France

    Brice Oligui Nguema, indésirable à Londres pour le sommet Afrique du Financial Times ?

    International
    Mali : L’ambassade des États-Unis ordonne à ses citoyens de quitter le pays sans délai
    Mali : L’ambassade des États-Unis ordonne à ses citoyens de quitter le pays sans délai © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’ambassade américaine à Bamako a appelé, ce mardi 28 octobre, tous les citoyens américains présents au Mali à quitter le pays sans délai, en raison d’une détérioration rapide de la situation sécuritaire. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la mission diplomatique évoque des « perturbations persistantes de l’approvisionnement en carburant  », la fermeture des écoles et universités, ainsi qu’un conflit armé autour de la capitale opposant les forces maliennes à des groupes terroristes affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

    L’alerte publiée sur le site de l’ambassade hier

    Selon la même source, les ressortissants américains sont invités à quitter le pays par voie aérienne, le vols commerciaux restant encore disponibles à l’aéroport international de Bamako. L’ambassade déconseille strictement tout déplacement par voie terrestre, jugée trop dangereuse en raison des attaques récurrentes contre les convois et les routes nationales. Elle précise en outre qu’elle ne peut garantir aucun service d’assistance en dehors de la capitale.

    Cette alerte intervient dans un contexte de crise énergétique et sécuritaire majeure. Depuis septembre, le GSIM bloque les livraisons d’essence et de diesel vers le Mali, provoquant une pénurie nationale et des coupures d’électricité pouvant durer jusqu’à dix heures par jour à Bamako. La tension grandit dans le pays, où la fermeture d’infrastructures publiques et le rationnement du carburant aggravent le sentiment d’instabilité.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève