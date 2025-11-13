Vague de vols de compteurs d’eau à Libreville : la SEEG tire la sonnette d’alarme et menace

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a exprimé ce mercredi 12 novembre sa « profonde inquiétude » face à la recrudescence des vols de compteurs d’eau enregistrés ces dernières semaines dans plusieurs quartiers de Libreville et ses environs. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, l’entreprise publique d’énergie dénonce une situation « préoccupante » qui menace la qualité du service public et la continuité de l’approvisionnement en eau.

Des conséquences multiples sur le service public

Ces actes de vandalisme, selon la SEEG, ont des conséquences graves. En plus d’exposer les populations à des risques sanitaires dus aux fuites d’eau et aux coupures imprévues, ils entraînent une dégradation du réseau hydraulique et une perte d’efficacité du service. Les quartiers touchés connaissent déjà des perturbations répétées, accentuant le mécontentement des abonnés.

Sur le plan économique, le préjudice est également lourd. Chaque remplacement de compteur représente un coût important pour la société, ce qui pèse sur sa trésorerie et freine ses investissements en matière d’entretien et d’extension du réseau. Ces vols récurrents compromettent ainsi les efforts de modernisation du service de distribution d’eau.

Une riposte judiciaire annoncée

La SEEG met également en garde les auteurs et les complices de ces délits. « Les filières de vol, de recel et leurs intermédiaires seront poursuivis sans relâche », prévient le communiqué, ajoutant que toute personne reconnue coupable fera l’objet de poursuites judiciaires afin de permettre la récupération des coûts et la réparation des dommages subis.

L’entreprise a par ailleurs appelé la population à faire preuve de vigilance et de solidarité en signalant tout comportement suspect observé autour des installations hydrauliques. Elle insiste sur la responsabilité collective dans la protection du réseau, rappelant que « la sécurité de l’eau potable dépend aussi de la conscience et de l’engagement de tous ».