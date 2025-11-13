Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 14 novembre 2025
  • 802
    28°C

    • En ce moment :
    Vols

    Vague de vols de compteurs d’eau à Libreville : la SEEG tire la sonnette d’alarme et menace

    Publié le 13 novembre 2025 à 09h59min MàJ : 13 novembre 2025 à 10h03min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Vague de vols de compteurs d’eau à Libreville : la SEEG tire la sonnette d’alarme et menace
    Vague de vols de compteurs d’eau à Libreville : la SEEG tire la sonnette d’alarme et menace © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/vague-de-vols-de-compteurs-d-eau-a-libreville-la-seeg-tire-la,11141
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11141

    Plus de sujets

    Maire de Port-Gentil : Les agents en colère exigent le retour des primes et avantages supprimés

    Bendjé : les employés du Conseil départemental en grève pour réclamer salaires et primes

    Procès Bongo : Sylvia et Noureddin écopent 20 ans de prison et 4 400 milliards à rembourser à l’État

    Procès Bongo : Sylvia Bongo brûlait pas moins de 2 milliards par mois pour ses dépenses de luxe

    Oyem : Un gabonais de 29 ans écroué pour avoir violé et enceinté la fille adolescente de son ex

    La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a exprimé ce mercredi 12 novembre sa « profonde inquiétude » face à la recrudescence des vols de compteurs d’eau enregistrés ces dernières semaines dans plusieurs quartiers de Libreville et ses environs. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, l’entreprise publique d’énergie dénonce une situation « préoccupante » qui menace la qualité du service public et la continuité de l’approvisionnement en eau.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Des conséquences multiples sur le service public

    Ces actes de vandalisme, selon la SEEG, ont des conséquences graves. En plus d’exposer les populations à des risques sanitaires dus aux fuites d’eau et aux coupures imprévues, ils entraînent une dégradation du réseau hydraulique et une perte d’efficacité du service. Les quartiers touchés connaissent déjà des perturbations répétées, accentuant le mécontentement des abonnés.

    Sur le plan économique, le préjudice est également lourd. Chaque remplacement de compteur représente un coût important pour la société, ce qui pèse sur sa trésorerie et freine ses investissements en matière d’entretien et d’extension du réseau. Ces vols récurrents compromettent ainsi les efforts de modernisation du service de distribution d’eau.

    Une riposte judiciaire annoncée

    La SEEG met également en garde les auteurs et les complices de ces délits. « Les filières de vol, de recel et leurs intermédiaires seront poursuivis sans relâche », prévient le communiqué, ajoutant que toute personne reconnue coupable fera l’objet de poursuites judiciaires afin de permettre la récupération des coûts et la réparation des dommages subis.

    L’entreprise a par ailleurs appelé la population à faire preuve de vigilance et de solidarité en signalant tout comportement suspect observé autour des installations hydrauliques. Elle insiste sur la responsabilité collective dans la protection du réseau, rappelant que « la sécurité de l’eau potable dépend aussi de la conscience et de l’engagement de tous ».

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article