Mondial 2026 : le Gabon défie ce jeudi le géant nigérian pour vivre la finale des barrages africains

Les Panthères du Gabon s’apprêtent à disputer l’un des matchs les plus importants de leur histoire. Ce jeudi en fin d’après-midi à 17h00, au Stade Moulay El Hassan de Rabat (Maroc), elles affrontent le Nigeria en demi-finale des barrages africains du Mondial 2026. Un choc aux allures de sommet entre une équipe gabonaise en plein renouveau et des Super Eagles en quête de rédemption après une campagne qualificative en demi-teinte.

L’enjeu de cette confrontation est colossale et exceptionnel. Le vainqueur de ce duel explosif se qualifiera pour la finale des barrages, où il rencontrera le gagnant de l’autre demi-finale (Cameroun - RD Congo). Et c’est le vainqueur de cette grande finale qui obtiendra le précieux sésame pour le tournoi de Barrages intercontinental de la FIFA – la dernière porte d’entrée vers le Mondial 2026.

Deux équipes, deux parcours

Le Gabon a terminé deuxième de son Groupe F, juste derrière le champion d’Afrique, la Côte d’Ivoire. Les Panthères ont réalisé un parcours remarquable, accumulant 25 points grâce à huit victoires et un nul en dix rencontres. Cette performance exceptionnelle leur a valu de terminer en tête parmi les quatre meilleurs deuxièmes, confirmant la qualité et la progression de l’équipe. L’équipe de Pierre-Emerick Aubameyang a démontré à la fois solidité et efficacité offensive, s’affirmant comme un adversaire redoutable.

Le Nigeria, habituellement qualifié directement, a dû batailler pour obtenir sa place en barrages. Les Super Eagles ont terminé deuxièmes de leur groupe C des éliminatoires avec 17 points, derrière l’Afrique du Sud. Après un début de campagne lent, la machine nigériane a retrouvé son élan lors des dernières journées, notamment avec une victoire décisive (4-0) contre le Bénin, qui leur a permis de s’assurer une place parmi les repêchés de ce tournoi marocain.

Le cœur du jeu, zone de vérité

Au-delà des stars offensives, c’est dans l’entrejeu que se jouera l’essentiel du duel. Le trio gabonais Mario Lemina–Didier Ndong–Guélor Kanga aura la lourde tâche de contenir la puissance physique et la vitesse de transition du Nigeria. Pour le Gabon, la clé sera de rester compact et d’exploiter les contres rapides, tandis que le Nigeria cherchera à imposer son pressing et à monopoliser la possession. « Nous devrons être patients et lucides dans les moments clés », a confié Lemina.

Historiquement, les confrontations entre le Gabon et le Nigeria sont rares. Les deux sélections se croisent peu, mais cette demi-finale pourrait poser les bases d’une rivalité naissante. Si le Nigeria reste le favori naturel, le Gabon aborde la rencontre avec un état d’esprit libéré, conscient qu’il n’a rien à perdre et tout à gagner. « Nous respectons le Nigeria, mais sur le terrain, ce sera onze contre onze », a rappelé Bouanga avec détermination.

Un pas vers le rêve mondialiste

La rencontre de Rabat dépasse le simple enjeu sportif : elle incarne la nouvelle ambition du football gabonais, celle d’une nation qui veut exister sur la scène mondiale. En cas de victoire, les Panthères retrouveraient en finale le vainqueur du duel Cameroun–RDC, prévu le 16 novembre. Le Gabon n’a jamais été aussi proche d’une qualification historique pour la Coupe du monde, et tout un pays retient son souffle avant d’affronter l’un des géants du continent.