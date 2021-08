Cryptomonnaie : Le bitcoin passe au-dessus des 50 000 dollars, une première depuis mai

La monnaie virtuelle Bitcoin a franchi ce lundi, le seuil des 50 000 dollars (28,1 millions de FCFA) par unité dans les échanges matinaux, pour la première fois depuis les échanges à la mi-mai. L’augmentation de la devise s’accompagne de la demande mondiale croissante pour le marché des devises virtuelles ainsi que du taux élevé d’adoption de la devise par les plateformes et les institutions mondiales, en tant que devise de paiement reconnue.

Ce matin, le prix d’une unité Bitcoin a augmenté de 2,1%, soit 1 430 dollars (800 000 FCFA), à 50 120 dollars (28,1 millions de FCFA), le plus haut niveau depuis le 14 mai 2021. La capitalisation boursière de la monnaie a atteint 944 milliards de dollars américains, avec un total de 18,79 millions d’unités en circulation sur un total de 21 millions d’unités en circulation.

Mais le prix de l’unité Bitcoin enregistré aujourd’hui n’est pas le plus élevé de son histoire, car il avait enregistré à la mi-avril une négociation de 63 mille dollars (35,3 millions de FCFA). Dans les échanges de ce matin, la valeur marchande du total des monnaies virtuelles dans le monde est passée à 2,22 billions de dollars contre 2,11, réparties sur 9 017 monnaies virtuelles, négociées sur 489 plateformes.

Les monnaies virtuelles n’ont pas de numéro de série et ne sont pas sous le contrôle des gouvernements et des banques centrales comme les monnaies traditionnelles, et elles ne sont traitées que sur Internet, sans présence physique. La devise Ethereum - la deuxième au monde en termes de capitalisation boursière après Bitcoin - a enregistré une augmentation de 2,10% à 3 323 dollars (1,86 million de FCFA), avec une valeur marchande totale de 390 milliards de dollars.