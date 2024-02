Conservation Justice : 13 ans de lutte contre le trafic de faune et l’exploitation forestière illégale au Gabon

Depuis son implantation au Gabon en 2010, l’ONG Conservation Justice a pris une place centrale dans la lutte contre le trafic de faune et l’exploitation forestière illégale, tout en œuvrant pour renforcer les droits des communautés locales. Cette organisation intervient dans divers domaines, allant de l’appui aux autorités judiciaires à la sensibilisation et à la formation, en passant par l’accompagnement des populations locales.

Au cours des treize dernières années, la collaboration entre Conservation Justice et les autorités a conduit à l’interpellation et à la condamnation de plus de 600 présumés trafiquants de faune au Gabon. Rien qu’en 2023, 31 présumés trafiquants d’ivoire ont été appréhendés et 55 défenses d’ivoire, totalisant un poids de 220 kg, ont été saisies grâce à cette coopération fructueuse.

Une précédente saisie de l’ONG

Un exemple remarquable est le démantèlement en août 2023 d’un réseau international de trafic d’ivoire reliant le Gabon au Cameroun, où 21 trafiquants ont été arrêtés avec 132 kg d’ivoire. Ce réseau a également permis de mettre en lumière un commanditaire au Cameroun, arrêté à plusieurs reprises pour des délits similaires.

Abdoul Eyeghe Traore, chef du département juridique de Conservation Justice, souligne l’importance de la coopération avec les forces de sécurité et le ministère des Eaux et Forêts pour obtenir de tels résultats. Il met également en avant le rôle crucial des magistrats dans l’amélioration du niveau des condamnations, résultant d’une collaboration étroite avec l’ONG.

La lutte contre la criminalité faunique et floristique, explique Jean Donald Ulrich Mbadinga, coordinateur adjoint des activités à Conservation Justice, nécessite à la fois la sensibilisation et la répression. L’ONG combine ces approches en menant des actions de sensibilisation dans les villages et les écoles tout en apportant un soutien aux autorités chargées de la protection de la nature.

Outre ses activités répressives, Conservation Justice s’engage également dans le renforcement des communautés locales en les accompagnant dans la mise en place de forêts communautaires et en défendant leurs droits face aux opérateurs économiques. Depuis 2014, l’ONG a suivi 271 Cahiers de Charges Contractuelles en faveur des communautés locales, contribuant ainsi à préserver leurs intérêts.

Sur le plan éducatif, Conservation Justice mène des actions de sensibilisation auprès des communautés et des élèves, ainsi que des employés des sociétés forestières, afin de promouvoir la conservation de la faune sauvage et les pratiques de chasse durable. Depuis 2010, près de 3 500 Officiers de Police Judiciaire et Magistrats ont bénéficié de renforcements de capacités grâce aux initiatives de l’ONG.

Récemment, Conservation Justice a participé à un atelier organisé par l’U.S. Agency for Global Media (USAGM) et la Voix de l’Amérique (VOA) pour éclairer les journalistes gabonais sur les questions liées à l’exploitation forestière illégale et au trafic d’animaux sauvages. Cette initiative vise à sensibiliser et informer sur les enjeux de la lutte contre les crimes liés à la nature au Gabon.