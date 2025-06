Port-Gentil : 29 aumôniers formés à la médiation et à la préservation de l’environnement

La Conacce Chaplains Gabon a procédé ce samedi 28 juin à la remise officielle des parchemins à vingt-neuf nouveaux aumôniers nationaux et internationaux spécialisés en médiation, en règlement des conflits et en environnement. La cérémonie s’est tenue à la maison de la jeunesse de Port-Gentil, dans le 3ᵉ arrondissement, en présence des autorités administratives, politiques, militaires et religieuses de la ville.

Une diversité de récipiendaires Parmi les récipiendaires, on compte quatorze aumôniers formés à la gestion des conflits et quinze à la préservation de l’environnement, dont sept personnes en situation de déficience auditive. Tous ont suivi une formation intensive de deux semaines, axée sur les techniques de médiation, l’éducation à l’environnement et la résolution pacifique des tensions communautaires. « Cette formation est une première en Afrique, et c’est Port-Gentil qui a été choisie pour marquer le début d’un nouveau chapitre. Nous avons appris à comprendre les mécanismes de résolution des conflits, tout en intégrant l’urgence écologique dans nos démarches », a indiqué le président du comité d’organisation. Une mission double : paix et écologie Les nouveaux aumôniers auront pour mission de promouvoir la cohésion sociale et d’œuvrer à la résilience communautaire face aux défis environnementaux. Leur engagement, au croisement de l’action spirituelle, sociale et écologique, s’inscrit pleinement dans la dynamique des Objectifs de développement durable (ODD). « Si nous jetons un regard 50 ans en arrière, nous verrons que dans la bataille entre l’homme et la nature, ce n’est jamais la nature qui gagne. Mais elle finit toujours par se venger. Sortons de cette fatalité », a déclaré Augustin Doupassou, représentant des récipiendaires, appelant à un changement de comportement collectif. Un rôle de sentinelles dans les communautés Pour le coordonnateur exécutif national de la Conacce Chaplains, le colonel d’aumônerie Pierre Ngoma, ces aumôniers sont désormais des « porteurs de paix, de cohésion sociale et agents intercesseurs communautaires au service de la nation ». Il a insisté sur la nécessité pour ces nouveaux acteurs de terrain d’intégrer l’éducation environnementale, la gestion durable des ressources et la sensibilisation écologique dans leurs interventions. La Conacce Chaplains Gabon, active dans les domaines de la sécurité communautaire, de la santé mentale, de la lutte contre les addictions et du développement durable, entend renforcer son partenariat avec les collectivités locales. L’objectif est clair : faire des aumôniers des figures de référence dans les administrations, les quartiers, les villages et au sein des familles.