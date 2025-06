Port-Gentil : Des aumôniers formés à la médiation pour préserver la paix et l’écosystème

Jusqu’au 28 juin prochain, la capitale économique du Gabon accueille une session de formation inédite à l’intention des aumôniers nationaux et internationaux, centrée sur les enjeux de la médiation et de la gestion environnementale. L’objectif : doter ces acteurs de paix des outils nécessaires pour prévenir les conflits et participer activement à la préservation de l’écosystème gabonais.

Le 19 juin, la salle de conférences de la direction provinciale de la Famille de l’Ogooué-Maritime a abrité la cérémonie de lancement de cette formation, organisée par Conacce Chaplains Afrique, en collaboration avec ses cellules de Port-Gentil et Libreville. Pendant deux semaines, les participants aborderont les bases de la médiation, les techniques de communication, la gestion des conflits et l’adoption d’une posture professionnelle du médiateur. « La médiation représente une alternative précieuse au règlement des conflits – un enjeu auquel nous sommes tous confrontés », a souligné Max Eténo, capitaine d’aumônerie et avocat au barreau du Gabon.

Un appui institutionnel affirmé

La rencontre a été marquée par la présence du conseiller spécial du Président de la République en charge de la mer, de la pêche et de l’économie bleue, Fabrice Ntchango, ainsi que du Colonel-Major Clément Messi Nga, directeur Afrique des missions, des investigations et de la sécurité. Également présent, l’ingénieur en conservation et enseignant à l’ENEF, Juste Lemeilleur Temba, a rappelé l’importance de la formation dans un contexte de tensions sociales et environnementales croissantes.

Photo de famille

« Nous sommes sur le point de finaliser des accords avec au moins dix ministères gabonais afin d’appuyer activement l’effort gouvernemental en faveur du développement socio-économique du pays », a précisé le Colonel-Major Clément Messi Nga, confirmant l’engagement de Conacce Chaplains dans une dynamique de collaboration institutionnelle.

La médiation comme outil de cohésion sociale

Cette session donne aux aumôniers les moyens d’intervenir efficacement dans les milieux communautaires, administratifs et judiciaires. « Ce n’est pas une solution imposée, mais une solution élaborée par les parties elles-mêmes avec l’appui du médiateur. En général, les conflits naissent d’une communication défaillante ou inexistante », explique Max Eténo. Le rôle du médiateur est donc de rétablir le dialogue là où il a été rompu.

Une vue de la salle

Un volet majeur de la formation est également consacré à la sensibilisation aux enjeux environnementaux. « L’objectif est de former des experts capables d’agir concrètement pour préserver notre écosystème », a précisé Ida Flore Maroundou, présidente du comité d’organisation et panéliste environnement.

Une urgence environnementale sur fond de dégradation

Lors d’une sortie de terrain le 18 juin, les formateurs et participants se sont rendus dans la mangrove de Matanda, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Le constat est alarmant : pollution plastique, destruction accélérée de la mangrove, surpêche par des communautés venues du Bénin et du Togo. « Port-Gentil étant une ville particulièrement vulnérable, des experts alertent sur un risque réel de disparition. Ce que nous avons vu à Matanda est très préoccupant », a déploré Mme Maroundou.

Les mangroves, rappelle-t-elle, sont essentielles à la survie des populations côtières. Elles régulent le climat, filtrent les eaux et abritent une biodiversité vitale. Leur dégradation met en péril non seulement l’environnement, mais aussi les moyens de subsistance de milliers de familles.

Vers un plaidoyer local concret

À l’issue de cette formation, les aumôniers envisagent de soumettre aux autorités compétentes un plan d’action de préservation de l’écosystème. « Notre ambition est claire : remettre un document structuré, proposant des solutions durables à la dégradation de la mangrove et à la résurgence des conflits liés à l’environnement », a conclu Ida Flore Maroundou. Un engagement fort, au croisement de la foi, de la paix et de l’urgence écologique.