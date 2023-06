Conseils pratiques pour accroître les bénéfices des transactions pétrolières

En tant que principale source d’énergie pour l’économie mondiale, le pétrole brut est une marchandise extrêmement recherchée. Il s’agit d’un combustible fossile naturel que l’on peut transformer en divers produits, notamment en cire, en lubrifiants, en diesel, en essence et en d’autres produits pétrochimiques.

La référence mondiale pour le pétrole est le brut Brent, qui représente plus des deux tiers de tous les contrats pétroliers négociés. En Amérique, le pétrole standard est le WTI, qui est un peu plus léger et plus doux que le Brent. Cet article présente des conseils pour trader le pétrole et maximiser vos profits.

S’en tenir à un plan

Les traders experts en pétrole s’en tiennent généralement à un plan. Ils connaissent les principales variables qui influencent les prix du pétrole et utilisent une stratégie de trading qui correspond à leurs préférences. Chaque stratégie de trading est unique, et la gestion des risques est essentielle pour un trading cohérent, tout comme l’utilisation appropriée de l’effet de levier et l’évitement des erreurs de trading les plus courantes.

Une fois que les traders connaissent les principales variables de l’offre et de la demande qui influencent les prix du pétrole, ils peuvent utiliser l’analyse technique pour rechercher des opportunités d’entrée sur le marché. Après avoir utilisé l’analyse technique pour identifier un signal d’achat ou de vente, le trader peut alors employer les stratégies de gestion du risque appropriées. Prenons un exemple.

Une baisse de l’offre a résulté de la prolongation de la réduction de la production de pétrole décidée par l’OPEP et la Russie le 30 novembre 2017. Pour trouver des signaux d’achat sur le marché, un trader doit intégrer cette analyse fondamentale dans son approche.

Le trader peut essayer de fixer un take-profit au plus haut récent et un stop-loss au plus bas récent afin de contrôler le risque.

Anticiper les tendances futures

Lorsqu’ils effectuent une transaction, les traders expérimentés peuvent utiliser d’autres informations. Les traders peuvent examiner la courbe des contrats à terme pour prévoir la demande, le positionnement spéculatif CFTC pour comprendre la nature du marché actuel, et les options pour profiter des mouvements anticipés avec une forte volatilité ou pour protéger les positions disponibles.

Positionnement spéculatif/CFTC

Le rapport de la Commodity Future Trading Commission (CFTC) est essentiel pour trader des contrats à terme sur le pétrole brut. Il fournit aux traders des informations sur la dynamique du marché, ce qui en fait un outil précieux pour prédire l’orientation des prix du pétrole. En règle générale, les changements dans les positions nettes des fonds gérés par la CFTC précèdent les changements dans les prix du pétrole.

Utilisation des contrats à terme et des options pour le trading

Un trader doit utiliser la bourse appropriée lorsqu’il achète des contrats à terme et des options pour l’indice de référence du pétrole qu’il souhaite trader. Comme la plupart des plateformes imposent des conditions quant aux personnes autorisées à acheter et à vendre, ce sont des experts qui effectuent la plupart des opérations de spéculation sur les contrats à terme, et non des personnes ordinaires.

Investir dans le pétrole

Un investisseur peut s’exposer au pétrole par le biais d’actions de sociétés pétrolières ou de fonds tradés en bourse axés sur l’énergie, plutôt que de trader sur le marché individuel (ETF). Le prix du pétrole, qui offre parfois une valeur supérieure, a un impact significatif sur les coûts des entreprises pétrolières et des ETF.

Utiliser les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus une plateforme de plus en plus utile pour échanger des idées, diffuser des connaissances et obtenir les dernières nouvelles. C’est le cas des traders en pétrole qui tweetent en utilisant le hashtag #OOTT, qui signifie Organization of Oil Traders (Organisation des Traders en pétrole). Les traders et les professionnels présentent des informations de dernière minute et des rapports essentiels sur le marché du pétrole sur les réseaux sociaux.

Suivre ces conseils peut vous aider à vous lancer rapidement dans le trading du pétrole. Néanmoins, effectuez des recherches continues pour vous tenir au courant des développements dans l’industrie pétrolière.