Classement FIFA d’avril : Le Gabon gagne 5 places mondiales et se hisse dans le top 15 africain !

La FIFA a dévoilé ce jeudi son nouveau classement des nations pour le mois d’avril, et le Gabon en ressort avec une progression notable. Grâce à une fenêtre FIFA de mars parfaitement maîtrisée, les Panthères gagnent cinq places pour se hisser à la 79e position mondiale derrière Israël et intégrer le top 15 africain. Cette avancée vient récompenser les performances convaincantes de l’équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Engagés dans la course pour une qualification historique au Mondial 2026, les Panthères ont signé deux victoires précieuses lors des 5e et 6e journées. Le Gabon s’est d’abord imposé le 20 mars (3-0) face aux Seychelles grâce à Jim Alevinah et un doublé de Denis Bouanga. Trois jours plus tard, les hommes de Thierry Mouyouma ont enchaîné un second succès face au Kenya (2-1) avec cette fois un doublé signé Pierre-Emerick Aubameyang.

Un visuel de la Fegafoot avec les deux principaux buteurs de ces deux journées éliminatoires de mars

Ces résultats permettent au Gabon de conserver la deuxième place du groupe F, à un point seulement du leader, la Côte d’Ivoire. Ces victoires ont eu un impact direct sur le classement FIFA. Le Gabon, qui occupait la 84e place mondiale, grimpe désormais à la 79e position, une avancée significative qui reflète les progrès réalisés ces derniers mois. Sur le continent africain, les Panthères intègrent le cercle des quinze meilleures sélections, occupant désormais le 15e rang, juste derrière le Ghana (14e).

Dans la sous-région Afrique centrale, le Gabon s’affirme comme l’une des nations les plus performantes du moment. Il se positionne à la troisième place derrière le Cameroun (8e en Afrique, 50e mondial) et la RD Congo (11e en Afrique, 61e mondial). Cette progression confirme le statut du Gabon comme une équipe ambitieuse, capable de rivaliser avec les meilleures sélections de la région. La prochaine mise à jour du classement FIFA est attendue pour le 10 juillet 2025.