Mairie de Libreville : Adrien Nguema Mba parfait successeur d’Eugène Mba ?

La démission du maire de Libreville, Eugène Mba, continue d’être sur toutes les lèvres et au cœur de toutes les convoitises. La course à sa succession est plus que jamais ouverte depuis le 17 juin, date de l’officialisation en conseil municipal extraordinaire de l’édile sortant. Plusieurs noms dont celui du 3e maire adjoint, Adrien Nguema Mba, sont abondamment avancés ici et là.

Adrien Nguema Mba serait-il l’homme providentiel pour remplacer un Eugène Mba, démissionnaire malgré lui ? L’actuel conseiller municipal du 5e arrondissement de la capitale gabonaise aurait les faveurs des pronostics, à en croire plusieurs sources bien introduites. Sauf que plusieurs facteurs ne joueraient pas en sa faveur pour le sacre final. La course à la succession plus que jamais ouverte Selon plusieurs indiscrétions, le potentiel candidat serait peu docile aux injections du palais présidentiel qui tient à garder la main sur la principale ville du pays. Adrien Nguema Mba semblerait peu enclin à « travailler » avec le palais du Bord de mer. Lui qui autrefois occupait des postes importants dans l’administration publique et dans le cadre politique. Un mauvais point ? De plus, le leader politique municipal serait en froid avec sa base politique à cause de son caractère jugé peu orthodoxe. Toute chose qui le mettrait en mauvaise posture dans cette course à la mairie de Libreville. Un dauphin qui aurait fort à faire pour ravir cette succession à plusieurs appétits bien aiguisés qui manœuvrent en sous-marin.