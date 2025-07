BAC 2025   : Les candidats de la prison centrale de Port-Gentil font 100% avec mention !

Âgés de plus de 20 ans, André et Frédérick étaient les deux seuls candidats au baccalauréat 2024-2025 parmi les détenus de la maison d’arrêt de Port-Gentil. Lors de notre rencontre pendant les épreuves, les deux jeunes hommes affichaient déjà une détermination rare. Depuis ce samedi 12 juillet, leur patience et leur travail ont été récompensés : ils sont désormais bacheliers. Et l’émotion a été au rendez-vous.

100 % de réussite derrière les barreaux L'annonce des résultats a provoqué une explosion de joie dans l'établissement pénitentiaire. Les deux prisonniers ont décroché leur diplôme, affichant ainsi un taux de réussite de 100 %, comme en 2023. Une performance saluée par l'ensemble du personnel encadrant, enseignants bénévoles comme surveillants pénitentiaires. Les deux jeunes hommes n'ont pu retenir leurs larmes au moment de recevoir la nouvelle. Une vue de la prison centrale Quelques semaines plus tôt, le climat était tout autre. L'ambiance, studieuse et tendue, contrastait avec la fonction première du lieu. Pour André, le bac n'était au départ qu'un passe-temps. Progressivement, cela est devenu un objectif clair, un projet de reconstruction. « Très bien », répond-il fièrement quand on l'interroge sur le déroulé de ses épreuves. Un programme encadré et exigeant À Port-Gentil, passer un examen scolaire en détention est une démarche encouragée, mais encadrée. L'accès à la scolarité dépend d'un double critère : la motivation personnelle et une sélection rigoureuse par les enseignants du programme. Seuls les détenus jugés sérieux et assidus peuvent intégrer le cursus. Le parcours proposé aux candidats est semblable à celui des lycéens ordinaires, avec des horaires, des cours quotidiens et des examens blancs. Frédérick, initialement peu engagé, a fini par suivre l'exemple de son camarade et s'impliquer pleinement dans la préparation. Un symbole d'espoir et de réinsertion Au-delà du diplôme, le baccalauréat représente un véritable levier d'espoir pour les détenus. C'est un moyen de redorer son image auprès de la famille, de la société, mais surtout de soi-même. « On prouve qu'on n'est pas que des délinquants, et qu'on peut, nous aussi, y arriver », confie Frédérick. Cette réussite souligne les efforts de l'administration pénitentiaire pour favoriser l'accès à l'éducation, même en milieu carcéral. Les cours sont assurés par des enseignants bénévoles qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les candidats. Port-Gentil fait aujourd'hui figure d'exemple au Gabon. L'établissement affiche régulièrement 100 % de réussite, non seulement au bac mais aussi au Brevet d'études du premier cycle (BEPC). Une réussite collective qui démontre que l'école, même derrière les barreaux, peut être un puissant outil de réinsertion et de transformation.