Législatives et locales 2025 : le Gabon ouvre la chasse aux 9 futurs grands gendarmes de l’ACER

En vue des législatives et locales de septembre prochain, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a lancé samedi un appel à candidatures en vue de la mise en place de l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER), le gendarme des scrutin électoraux. Il s’agit d’une instance de 9 membres devant épauler la commission électorale, CNOCER, présidée elle par le ministre de l’Intérieur. Ce bureau déploiera ensuite des milliers d’agents contrôleurs lors des élections de septembre-octobre prochains.

Cette mise en place de l’ACER, la seconde du genre après la présidentielle d’avril dernier, prévue par la loi n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise. Annoncée lors de son point de presse de la veille, le ministère a officialisé ce samedi cet appel à candidatures des neuf personnalités appelées à s’assurer de la transparence des scrutins devant renouveler les acteurs municipaux, départementaux et de l’Assemblée nationale. Conditions à remplir Pour candidater, les postulants devront remplir des conditions strictes. Il est notamment exigé d’« être de nationalité gabonaise », de « justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans » et d’« être disponible durant une période de quatre (4) mois consécutifs et ininterrompus ». De plus, les candidats ne doivent « jamais avoir fait l’objet d’une condamnation pénale » ni d’une « sanction administrative ou civile assortie d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ». L’essentiel de cet appel à candidatures : Rubrique Détails Conditions à remplir - Nationalité gabonaise - 15 ans d’expérience professionnelle - Disponibilité sur 4 mois consécutifs - Casier judiciaire et dossier médical vierges Domaines d’expertise requis Audit, contrôle, administration électorale, droit, science politique Incompatibilités Membres du gouvernement, cabinets, élus, commandement, candidats aux élections, personnes inéligibles ou sous statut spécial Pièces à fournir - CV - Copie de la pièce d’identité - Casier judiciaire (-3 mois) - Certificat médical (-3 mois) - 2 photos récentes - Preuves d’expérience Lieu de dépôt Secrétariat de la Direction Générale des Élections et des Libertés Publiques Période de dépôt Du lundi 14 au lundi 21 juillet 2025 (8h à 15h30, jours ouvrables uniquement) Le texte précise également que les profils recherchés doivent présenter une expertise solide dans des domaines techniques liés aux processus électoraux. Le ministère recommande ainsi aux candidats d’avoir « une formation, une qualification ou une expérience professionnelle en lien avec l’audit, le contrôle, la supervision de travaux, l’administration électorale, la pratique du droit, la science politique ou tout autre métier équivalent ». Incompatibilités et délai Le régime d’incompatibilité énuméré dans le communiqué écarte un grand nombre d’acteurs publics. Ne peuvent être membres de l’ACER, « les membres du Gouvernement », « les membres du Cabinet du Président de la République », « les membres d’un Cabinet ministériel », ainsi que « les personnes exerçant un mandat électif » ou encore « les personnels et auxiliaires de commandement ». Les personnes « déclarées inéligibles en vertu du Code électoral » ou les « candidats aux élections » sont également exclues. Le communiqué officiel Les dossiers de candidature devront contenir plusieurs pièces justificatives, dont « un Curriculum Vitae », une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité, un extrait de casier judiciaire et un certificat médical de moins de trois mois. À cela s’ajoutent « deux (photos d’identité récentes » et « tout document pouvant attester de l’expérience professionnelle ». Cette exigence vise à garantir la compétence et la probité des membres de l’ACER. Le communiqué fixe enfin les modalités de dépôt des candidatures. Les intéressés devront soumettre leur dossier « au Secrétariat de la Direction Générale des Élections et des Libertés Publiques, tous les jours ouvrables, de 8 heures à 15 h 30, du lundi 14 juillet au lundi 21 juillet 2025, dernier délai ».