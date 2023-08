Présidentielle 2023 : Paulette Missambo lance sa caravane de proximité dans le Grand Libreville

La campagne pour la présidentielle gabonaise bat son plein pour les 19 candidats en lice. La candidate de l’Union nationale (UN, opposition), Paulette Missambo, qui a reçu le soutien de Les Démocrates (LD), a initié samedi dans le Grand Libreville une campagne de proximité à travers une caravane qui sillonnera les principaux artères du pays. Elle a ainsi sillonné hier les quartiers Plaine Orety et Carrefour Kanté où elle a annoncé le retour des bourses pour les élèves, supprimée par Ali Bongo.

Paulette Missambo, l’une des deux femmes en lice pour le scrutin présidentiel du 26 août, continue de prêcher pour « Restaurer la République pour rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté, son projet de société pour le Gabon. Choisie le 20 mai à l’issue d’un congrès extraordinaire de l’UN, elle a initié samedi à Libreville une caravane de proximité pour être au plus près des populations afin de leur partager sa vision pour le Gabon.

Rebâtir le Gabon

À Plaine Orety à Libreville, le message de candidate à la présidentielle a été celui du redressement du Gabon. »Notre pays a besoin des anciens comme moi et des jeunes pour le redresser", a martelé la candidate Paulette Missambo. Pour elle, « Tous les secteurs rentrent dans ce programme qu’il s’agisse des infrastructures, les routes, l’école, la santé ». Elle a rappelé qu’ancienne ministre de la Santé, elle a participé à la création de la CNAMGS et la CNSS venant en aide aux Gabonais économiquement faibles et aujourd’hui en faillite.

Un instantané de la caravane de proximité d’hier

« Les hôpitaux manquent de plateaux techniques. Le personnel médical est insuffisant et ne dispose pas de l’environnement professionnel qu’il faut pour accueillir dignement nos compatriotes malades », a fait observer Paulette Missambo candidate à l’élection présidentielle. Une situation également déplorée dans le secteur de l’éducation nationale qui manque lui aussi d’un environnement professionnel pour l’éducation et la formation des futurs responsables et acteurs de la vie du pays.

L’appel au sursaut national

« Il faut un sursaut national. C’est pourquoi une fois élue le 26 août, si vous me faites confiance, j’engagerai immédiatement un programme d’urgence concernant les infrastructures. Le Gabon a d’énormes potentialités et nous pouvons construire des routes praticables en toutes saisons », a insisté la candidate. Avant d’ajouter : « Notre ennemi, n’est pas un compatriote, un gabonais fut-il du PDG. Notre ennemi, c’est la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, qui génère la pauvreté, la maladie, la misère ».

Une vue des populations

Dans le secteur de l’éducation, Paulette Missambo a promis rétablir les bourses scolaires de la 6ème en terminale. Elle va ramener le réseau d’internats dans les établissements secondaires pour permettre aux enfants de bien apprendre et favoriser le brassage de la population gabonaise. Un revenu minimum d’insertion sera versé aux jeunes déscolarisés pour les permettre de rentrer dans les centres de formation et aux jeunes diplômés à la recherche d’un emploi pour le permettre de rechercher leur emploi dignement.

Le retour de la bourse pour les élèves

« Une fois présidente, je ferai une réforme de l’enseignement de la maternelle à l’université pour permettre à nos enfants d’apprendre dans les standards africains », a-t-elle lancé. « Je compte sur vous, pour que le 26 août au soir, nous puissions changer de République, changer de gouvernance », a exhorté la candidate à la présidentielle 2023. Tout en évitant les citoyens à la faire confiance en votant pour elle, car une fois présidente, elle mettra en exécution son programme.

Le message a été presque le-même du carrefour Kanté où la candidate s’est également adressée aux populations. Cette dernière était accompagnée par quelques artistes gabonais venus soutenir et égayer cette caravane. Les autres étapes se poursuivront à Libreville notamment dans le quatrième arrondissement, au Rond Point Nzeng Ayong, Dragage et Nkembo ce dimanche.