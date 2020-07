Coronavirus : Ali Bongo intime l’ordre à ses ministres de pas prendre des vacances !

Alors que la polémique rouverte par le député français Bruno Fuchs sur l’état sur son état de réel et son incapacité à gouverner le Gabon continue de faire bondir la galaxie présidentielle, Ali Bongo vient à nouveau de faire parler de lui. Via un communiqué de la présidence de la République parvenu ce samedi à la rédaction d’Info241, celui dont les apparitions publiques sont quasi-inexistantes, invite ses ministres à ne pas s’offrir des vacances en ces temps de crise de coronavirus. Une tentative de réponse à la polémique ambiante sur ses capacités à diriger le pays ?

« En raison de la persistance de l’épidémie de Covid-19 au Gabon, malgré des chiffres encourageants dus aux efforts des Gabonais et à la qualité de la riposte menée par nos autorités sanitaires, le Président de la République, Chef de l’Etat SE M. Ali Bongo Ondimba, a donné instruction au Premier ministre, M. Julien Nkoghe Bekalé, pour que les membres du Gouvernement ne prennent pas de congés cette année » martèle le communiqué qui rapporte les « instructions présidentielles » d’Ali Bongo.

Et le communiqué de renchérir : « Compte tenu de la crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19, il est important que chacun reste mobilisé au service du Gabon et des Gabonais. L’entière implication de tous est nécessaire pour faire face aux défis économiques et sociaux relatifs à la crise sanitaire a rappelé le chef de l’Etat ».Une communication faite toujours via d’autres personnes ou via des communiqués, sans que l’on soit certain que ces « instructions » viennent bien de celui qui dit diriger le Gabon malgré l’AVC dont les séquelles l’accablent toujours.

Les ministres et les membres du gouvernement sont donc invités via ce communiqué à ne pas prendre de vacances. Ce alors que plusieurs médias proches du palais présidentiel gabonais, annonçaient pourtant qu’Ali Bongo devait rejoindre son épouse en vacances à Londres (Angleterre). Avec cette interdiction de vacances prononcée contre ses ministres, l’on espère qu’Ali Bongo obéira lui-même à cette exigence de présence auprès des populations, lui qui ne s’exprime que par personne ou institution interposée.