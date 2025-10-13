Lambaréné : Battu, Paul-Marie Gondjout crie au loup et conteste la victoire de sa rivale du PDG

Le climat politique est tendu à Lambaréné (Moyen-Ogooué) après le second tour des élections législatives du 11 octobre. Battu par la candidate du Parti démocratique gabonais (PDG), le candidat de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), Paul-Marie Gondjout, a vivement dénoncé ce dimanche « une mascarade électorale » entachée, selon lui, d’irrégularités massives. Dans une déclaration lue devant la presse locale, l’actuel ministre de la communication et des Médias a affirmé que « ce qui s’est passé à Lambaréné est la négation totale de ce que le CTRI a bâti le 30 août 2023 ».

Arrivé en tête au premier tour, Paul-Marie Gondjout accuse sa rivale Madeleine Rogombé ep. Berre déclarée victorieuse d’avoir bénéficié d’un système organisé de corruption électorale. Il évoque « l’achat des consciences aux abords des bureaux de vote », « la distribution de bons alimentaires le jour du scrutin », et même « des cérémonies nocturnes où des communautés entières ont été contraintes de jurer fidélité en échange d’un soutien matériel ». Ces pratiques, dit-il, rappellent « les sombres moments des parodies d’élections organisées par le régime déchu ».

Des résultats contestés et un recours annoncé

Selon les chiffres officiels proclamés par la Commission départementale électorale, Paul-Marie Gondjout a recueilli 1 918 voix, soit 47,92 % des suffrages exprimés, contre 2 081 voix, soit 52,07 %, pour Madeleine Berre, élue députée de Lambaréné. Au premier tour, le candidat de l’UDB était pourtant arrivé en tête avec 39,05 %, devançant légèrement sa rivale du PDG (37,71 %). Un renversement de tendance que M. Gondjout attribue à « des irrégularités documentées et massives ».

L’intégralité de sa déclaration

Dans sa déclaration, M. Gondjout s’est également livré à une charge politique d’une rare virulence. « Le 11 octobre a été la journée de la honte, orchestrée par les mêmes qui autrefois tenaient les corps et les esprits des populations de Lambaréné » , a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Nous n’avons pas le droit de saboter notre propre libération ni d’humilier notre peuple pour préserver des intérêts égoïstes ».

Une dénonciation des pratiques et de la pauvreté instrumentalisée

Il a également dénoncé « la manipulation de la pauvreté » comme instrument électoral, estimant que « la misère des populations ne doit pas servir de levier pour acheter des votes ». Refusant de citer directement sa rivale, il a toutefois pointé « la perpétuation par la ruse et par l’argent d’un système PDG » qu’il juge contraire à la vision de réforme incarnée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. « Je crois en un Lambaréné libre, bâti sur la vérité et le travail, pas sur la peur ni les faveurs », a-t-il insisté.

Tableau comparatif des résultats du scrutin à Lambaréné

Tour de scrutin Candidat (Parti) Voix obtenues % des suffrages exprimés Position 1er tour Paul-Marie Gondjout (UDB) 1 593 39,05 % 1er Madeleine Berre (PDG) 1 538 37,71 % 2e 2e tour Paul-Marie Gondjout (UDB) 1 918 47,92 % 2e Madeleine Berre (PDG) 2 081 52,07 % Élue

Ce bras de fer verbal met en lumière les tensions persistantes autour de la sincérité du vote dans le Moyen-Ogooué. Tandis que Paul-Marie Gondjout prépare son recours, ses partisans dénoncent une « confiscation du choix populaire » et réclament une reprise du scrutin. Dans le camp du PDG, on célèbre au contraire « la victoire du travail de terrain et de la fidélité aux idéaux du parti ». Une chose est sûre : la bataille politique de Lambaréné ne semble pas encore terminée.

Principaux griefs soulevés par Paul-Marie Gondjout (UDB)