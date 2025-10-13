CAN 2025 : Les Panthères du Gabon en grogne face à leurs primes de qualification toujours impayées !

À la veille de leur rencontre cruciale face au Burundi, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Panthères du Gabon ont décidé de ne pas effectuer leur entraînement de reconnaissance du terrain ce lundi à Franceville. En cause : le non-paiement, depuis près d’un an, de leurs primes de qualification à la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui se tiendra en décembre prochain.

Lors de la conférence de presse d’avant-match ce lundi, le sélectionneur national Thierry Mouyouma a confirmé la décision du groupe, tout en exprimant sa solidarité envers ses joueurs. « Les Panthères se sont qualifiées pour la CAN en novembre 2024. Nous sommes en octobre 2025, la prime de qualification n’a toujours pas été versée. L’équipe ne s’entraînera pas aujourd’hui », a-t-il déclaré devant la presse.

La séance d’entrainement de ce dimanche, la toute derniere des Panthères avant le match de mardi

Les joueurs pointent du doigt la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et son président Pierre Alain Mounguengui, accusé de retarder le paiement des primes malgré les promesses faites depuis plusieurs mois. Selon des sources internes, les internationaux exigent désormais un autre interlocuteur pour régler le différend, estimant avoir été « trahis » par l’instance fédérale. Ce mouvement de protestation, survenu à quelques semaines de la CAN, met en lumière un malaise persistant entre les joueurs et la direction de la Fégafoot.

Malgré la tension, la rencontre contre le Burundi aura bien lieu ce mardi soir au stade Renovation de Franceville au plus grand bonheur des supporters. Les Panthères entendent honorer le maillot national sur le terrain, tout en maintenant la pression pour obtenir le versement de leurs primes avant leur départ pour la compétition continentale. La balle est désormais dans le camp des autorités en espérant que cette grogne ne déteigne pas sur la victoire attendue ce mardi pour la boucle de ses éliminatoires zone Afrique du groupe F.