Contre toute attente, la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais (PDG), Angélique Ngoma, a remporté haut la main le second tour des élections législatives dans la Basse-Banio (2ᵉ siège) à Mayumba, dans la province de la Nyanga. Selon les résultats officiels proclamés par la Commission départementale électorale dont Info241 a copie, elle a obtenu 975 voix, soit 86,21 % des suffrages exprimés, face à Tatiana Mireille Bouyou de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), qui n’a recueilli que 156 voix, soit 13,79 %.

Au premier tour, la dynamique semblait pourtant favorable à la jeune candidate de l’UDB, arrivée en tête avec 629 voix (34,41 %), devant Angélique Ngoma, qui avait recueilli 568 voix (31,07 %). L’écart, bien que mince, laissait présager un duel serré au second tour. Mais tout a basculé le 9 octobre, lorsque Mme Bouyou a affirmé avoir reçu des « consignes de désistement » émanant de son parti, l’enjoignant à se retirer au profit de la candidate du PDG.

Un renversement du scrutin

Mais à la surprise générale, la candidate de l’UDB a affirmé avoir reçu, le 9 octobre, des consignes officielles de son parti l’enjoignant à se désister. Une décision que plusieurs observateurs jugent « incomprise et politiquement suicidaire », car elle a démobilisé une grande partie de son électorat. Le loi n’autorisant pas de désistement sans passer par la voie officielle, la consigne a finalement conduit de nombreux partisans de l’UDB à s’abstenir ou à voter blanc.

Résultats des deux tours – Basse-Banio (2ᵉ siège)

Candidats Parti 1er tour 2ᵉ tour Évolution Angélique Ngoma PDG 31,07 % (568 voix) 86,21 % (975 voix) +55,14 pts Tatiana Mireille Bouyou UDB 34,41 % (629 voix) 13,79 % (156 voix) −20,62 pts Autres candidats (1er tour) — 34,52 % cumulés — —

Cette situation a largement profité à Angélique Ngoma, figure historique du PDG et l’ancien régime renversé le 30 août 2023, qui a ainsi retrouvé sans difficulté son siège au Parlement. Avec un taux de participation de seulement 35,7 % et une abstention atteignant 64,3 %, la secrétaire générale du PDG s’est imposée sans véritable concurrence, dans un scrutin qualifié de « plié d’avance » par plusieurs témoins.

Des arrangements au sommet

Selon certaines sources politiques, ce retournement de situation n’est pas étranger à la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema d’offir à son allié du PDG et cadre du directoire du parti des sièges au Parlement. Le chef de l’État, désireux de maintenir une coopération fluide avec le PDG, aurait encouragé un compromis avec l’UDB, afin d’éviter une perte symbolique pour son principal allié institutionnel.

Pour Angélique Ngoma, cette victoire consolide son statut de pilier du PDG dans la Nyanga et confirme sa résilience sur la scène politique nationale. Dans le département de la Basse-Banio, comme dans plusieurs circonscriptions de la Nyanga, le scrutin aura mis en lumière le poids des consignes partisanes et l’importance des alliances locales, souvent décisives dans les équilibres politiques de l’après-élection présidentielle.