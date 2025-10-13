Offoué-Onoye : le candidat de l’UDB échappe à la mort en plein second tour des législatives

Alors que les Gabonais étaient appelés aux urnes ce samedi pour le second tour des élections législatives, un des candidats en lice a failli passer de vie à trépas. L’actuel député de la Transition et candidat de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) pour le département de l’Offoué-Onoye, dans la province de l’Ogooué-Lolo, Jean Bosco Mbagou, a été victime d’un grave accident de la route sur l’axe périlleux reliant Mimongo (Ngounié) à Iboundji (Ogooué-Lolo). Le véhicule transportant son équipe de campagne a quitté la chaussée avant de s’écraser contre un talus, à hauteur du village de Dibady, à 23 kilomètres de Mimongo.

Selon les premières constatations, le Toyota Prado TXL dans lequel se trouvait le député a été totalement détruit après une sortie de route sur un tronçon connu pour sa dangerosité, en raison de ses tournants serrés et de ses fortes pentes. Six personnes, dont M. Mbagou, son suppléant et plusieurs membres de son équipe, se trouvaient à bord. La majorité des blessés a été transportée d’urgence vers le Centre hospitalier Paul-Moukambi de Koula-Moutou pour une prise en charge médicale.

Un accident en pleine opération de vote

Le drame est survenu alors que la campagne électorale touchait à sa fin dans ce département, où Jean Bosco Mbagou, ancien membre du Parti social-démocrate gabonais (SDG) passé par le Parti démocratique gabonais (PDG), espérait conserver son siège sous la bannière de l’UDB, formation du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Miraculeusement rescapé, l’élu a reçu de nombreux messages de soutien et de solidarité.

Une ancienne sortie de l’ex PDG passé à l’UDB

Jean Bosco Mbagou affronte pour ce scrutin son ancienne camarade du Parti démocratique gabonais (PDG), Blandine Nziengui, dans un duel électoral particulièrement suivi. Tous deux se disputent le siège unique de l’Offoué-Onoye, l’un des plus stratégiques du centre-est du pays. L’ancien cadre du PDG, rallié à l’UDB après la transition militaire d’août 2023, espère incarner le renouveau politique voulu par le chef de l’État.

Un premier tour ultra-serré

Le premier tour, organisé fin septembre, s’était soldé par un résultat d’une rare proximité : Blandine Nziengui (PDG) était arrivée en tête avec 362 voix (21,29 %), devançant Jean Bosco Mbagou (UDB) d’une seule voix, avec 361 voix (21,24 %). Derrière eux, Mouélé Chimène Carelle (SDG) avait obtenu 357 voix (21,00 %), Serge Hemery Mounanga (Indépendant) 277 voix (16,29 %), Olivier Ibala (RPM) 199 voix (11,71 %), et Jean de Dieu Moukambi (UN) 144 voix (8,47 %). Ce résultat avait annoncé un second tour tendu, chaque camp mobilisant jusqu’à la dernière minute.

L’accident de Jean Bosco Mbagou, survenu en pleine journée de vote, a provoqué un choc dans la circonscription. Plusieurs observateurs locaux y voient un signe du destin, rappelant la fragilité d’une campagne électorale marquée par la tension et les déplacements incessants des candidats. Les résultats du second tour devraient être connus dans les prochaines heures, tandis que l’élu rescapé poursuit sa convalescence, entouré de ses proches et de ses soutiens politiques.