RDC : L’ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour trahison

La Haute cour militaire de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné, ce mardi 30 septembre, l’ancien président Joseph Kabila à la peine de mort pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel, sans circonstance atténuante. Le ministère public avait requis la peine capitale dès le 22 août. Le 12 septembre, l’ex-chef d’État, en exil selon ses propres déclarations, avait sollicité la production de nouvelles preuves et l’audition de témoins supplémentaires. Le verdict, attendu initialement le 19 septembre, avait été reporté avant d’être rendu ce jour.

Dans sa décision, la Cour a épousé les allégations de l’accusation. Elle affirme qu’à Goma comme à Bukavu, Joseph Kabila présidait de « véritables réunions d’état-major pour la conduite des hostilités », procédait à des « inspections dans des centres d’instruction » des rebelles de l’AFC/M23, et dirigeait « tous les mouvements rebelles qu’a connus le pays depuis la rébellion de Mutebusi ». La juridiction militaire le qualifie de « chef de la coalition AFC/M23 ». L’ancien président nie les accusations, qu’il juge politiquement motivées.

Les parties civiles avaient soulevé la question de sa nationalité, le présentant comme « Rwandais ». La Cour s’est déclarée incompétente sur ce point, renvoyant la décision au gouvernement et se limitant « à la personne et aux faits ». Elle a en outre rejeté la demande de séquestre de ses biens formulée par l’auditeur général des FARDC. Joseph Kabila, au pouvoir entre 2001 et 2019, n’était pas présent à l’audience, affirmant se trouver en exil.