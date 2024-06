Zimbabwe : le pays candidat à une adhésion aux BRICS

Le Zimbabwe entretient de bonnes relations avec tous les pays membres des BRICS et est également sur le point d’adhérer à l’association. C’est ce qu’a annoncé ce lundi le président Emmerson Mnangagwa à son retour du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). « Le Zimbabwe rejoindra bientôt le groupe économique des BRICS », a déclaré le président, cité par le journal The Herald. « Les bonnes relations du Zimbabwe avec les pays membres des BRICS amélioreront les perspectives du pays de faire partie du nouvel ordre financier mondial ».

« [Lors du SPIEF], j’ai discuté avec mon cher frère, le président Poutine, de l’entrée du Zimbabwe dans les BRICS. Je lui ai également confié nos aspirations à rejoindre l’association », a souligné M. Mnangagwa. « J’en avais déjà discuté avec mon voisin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et les perspectives sont bonnes, aucun des pays membres des BRICS n’est opposé au Zimbabwe ». M. Mnangagwa a également remarqué que le Zimbabwe entretenait « d’excellentes relations avec la Chine et le Brésil ».

D’après le président zimbabwéen, l’adhésion aux BRICS permettra au pays d’accéder à de nouveaux marchés, investissements et technologies au niveau mondial. Au cours de la réunion, les présidents russe et zimbabwéen ont abordé le développement de la coopération et du commerce.