Visa pour les USA : les réseaux sociaux des étudiants gabonais désormais obligatoirement scrutés

Ce qui était depuis plusieurs semaines une rumeur est désormais officielle. L’ambassade des États-Unis au Gabon a annoncé, ce jeudi 3 juillet, un changement majeur dans les conditions d’obtention des visas non-immigrants, notamment ceux de types F, M et J, destinés aux étudiants, aux stagiaires et aux participants à des programmes d’échange. Désormais, chaque demandeur devra obligatoirement déclarer l’ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux utilisés au cours des cinq dernières années. Cette mesure s’applique immédiatement à toutes les nouvelles demandes.

Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, l’ambassade explique que cette exigence vise à « faciliter les vérifications nécessaires à l’authentification de leur identité et à l’évaluation de leur admissibilité aux États-Unis, conformément à la législation américaine ». Concrètement, les candidats devront indiquer les identifiants (pseudonymes, adresses ou numéros associés) liés à chaque plateforme sociale utilisée, sous peine de voir leur dossier rejeté pour omission ou inexactitude.

Le post de l’ambassade hier

Cette décision, héritée d’un décret pris sous l’administration Trump au nom de lutte contre le terrorisme, s’inscrit dans une logique sécuritaire renforcée, où chaque demande de visa est considérée comme une question de sécurité nationale. La diplomatie américaine affirme utiliser toutes les données disponibles pour évaluer les profils. Toutefois, ce tour de vis soulève des inquiétudes chez de nombreux jeunes Gabonais qui craignent que leurs publications, abonnements ou simples interactions en ligne soient mal interprétés.

Au-delà de la portée sécuritaire affichée, la mesure soulève d’importantes questions éthiques et juridiques. Aucune garantie claire n’est donnée sur la conservation des données, ni sur les critères exacts d’analyse des profils numériques. Pire encore, les candidats n’ont aucun droit de recours si leur visa est refusé pour des raisons liées à leurs activités en ligne, dont les motifs peuvent ne jamais être révélés. Des ONG et juristes dénoncent une mesure « intrusive et arbitraire », ouvrant la voie à des discriminations basées sur les opinions ou l’humour mal perçu.

Pour les étudiants gabonais désireux de poursuivre leurs études aux États-Unis, cette nouvelle exigence ajoute une pression supplémentaire à un processus déjà complexe et coûteux. Il ne suffit plus d’avoir de bons résultats académiques ou une lettre d’admission : il faut désormais aussi que son profil numérique soit conforme aux standards d’un contrôle sans visage et sans appel.