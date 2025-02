UNIFFAC U-17 : Les Panthères du Gabon trébuchent d’entrée face à la RDC

Le tournoi zonal U-17 de l’Union des fédérations de football de l’Afrique centrale (UNIFFAC) a démarré ce dimanche à Douala, au Cameroun. Pour son entrée en lice, les Panthères du Gabon ont été battues 3-1 par la République démocratique du Congo au stade annexe Omnisports de Bepanda.

Dès le coup d’envoi, la rencontre a pris des allures de test grandeur nature pour les jeunes Panthères U17, qui visaient une entrée convaincante dans cette compétition qualificative pour la prochain CAN. Les Léopards de la RDC ont rapidement imposé leur rythme, multipliant les incursions offensives.

Des Panthères dominées

La domination congolaise a logiquement été concrétisée à la 16e minute, lorsque Romaric Nzanga Mbula a trouvé le chemin des filets, offrant l’avantage à son équipe. Les Panthères n’ont cependant pas tardé à réagir. Portés par une belle combativité, les Gabonais ont su exploiter une opportunité en fin de première période, avec Noguy Nlemadielemmane rétablissant la parité à la 45e minute d’une frappe bien placée.

Le score final de la rencontre

La seconde période a malheureusement tourné à l’avantage des Congolais. Réduits à dix après un carton rouge infligé à un défenseur gabonais, les Panthères ont souffert défensivement, subissant les assauts répétés des Léopards. À la 72e minute, Exaucé Titi a redonné l’avantage à la RDC, avant de sceller la victoire avec un doublé à la 90e+1 minute, laissant les Gabonais sans solution.

Le mur camerounais à suivre

Cette défaite place les Panthères U17 en situation délicate, d’autant que leur prochain adversaire, le Cameroun, pays hôte du tournoi, a fait forte impression en écrasant la République Centrafricaine 9-0 lors de son match d’ouverture. Le rendez-vous du 25 février face aux Lionceaux camerounais s’annonce donc comme un véritable défi, où les jeunes Gabonais devront puiser dans leurs ressources mentales et techniques pour espérer se relancer.

La compétition reste ouverte, mais les Panthères n’ont désormais plus droit à l’erreur. Le football de la sous-région révèle une fois de plus son niveau élevé et impitoyable, où chaque faux pas peut coûter cher.