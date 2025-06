Nécrologie : Kevine Mbakogo, l’étoile montante du football gabonais s’est éteinte à 23 ans

Encore un deuil dans le football gabonais, quelque mois seulement après la disparition tragique d’Aaron Boupendza en Chine. Cette fois, il s’agit d’un joueur évoluant au Gabon. Kevine Klaïne Mbakogo Ngouas, jeune attaquant du Vautour Club et international A’, est décédé ce dimanche 29 juin à Libreville, à la suite d’un malaise survenu lors d’un match amical disputé au quartier Likouala. Transporté en urgence dans une structure sanitaire de la capitale, le joueur n’a malheureusement pas pu être réanimé.

Selon des témoignages recueillis notamment par l’AGP, le joueur « s’est effondré sur l’aire de jeu » alors qu’il partageait un moment de détente footballistique avec des amis sur une pelouse qu’il connaissait bien pour garder la forme hier après-midi. Ce drame soudain a bouleversé la communauté sportive, tant la disparition de ce jeune talent, âgé de seulement 23 ans, paraît brutale et injuste.

Une étoile filante du National Foot 1

Lors de la saison écoulée de National Foot 1, Kevine Mbakogo s’était imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés du championnat. Meilleur buteur de la phase aller, il avait inscrit 11 réalisations au total, terminant à la quatrième place du classement général des buteurs.

Le joueur alors plein de vie

Sa puissance, son sens du placement et son efficacité devant le but avaient permis au Vautour Club de signer l’une de ses meilleures saisons en championnat. Son talent n’était pas passé inaperçu. Sélectionné à deux reprises avec l’équipe nationale locale du Gabon (A’), il représentait l’espoir d’une nouvelle génération de footballeurs, ambitieuse et prometteuse.

Pluie d’hommages

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se multiplient. Le CF Mounana a salué dès ce dimanche « un magnifique attaquant », qu’il avait affronté à deux reprises cette saison, et adressé « ses sincères condoléances à ses familles naturelle et sportive ». De son côté, Bouenguidi Sports a évoqué, avec émotion, « l’image d’un joueur talentueux, combatif et exemplaire sur le terrain ».

Le joueur sous les couleurs nationales

La Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) a également exprimé son chagrin dans un bref message : « Repose en paix champion ». Enfin, Jérôme Efong Nzolo, ancien candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de football, a salué « le souvenir de son engagement, de sa passion et de son talent », en espérant qu’il continue d’inspirer les futures générations.

Kevine Mbakogo laisse derrière lui l’image d’un footballeur humble, travailleur, et profondément aimé dans les vestiaires comme en dehors. Il restera dans la mémoire du football gabonais comme l’un de ces jeunes prodiges partis trop tôt. Ses proches, coéquipiers, entraîneurs et supporters, endeuillés, s’unissent pour honorer sa mémoire. Repose en paix, champion.