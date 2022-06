Une nouvelle pénurie de carburant secoue la capitale gabonaise et ses environs

Dur dur depuis ce week-end de s’approvisionner en carburant dans le Grand Libreville. Plusieurs stations service ont une nouvelle fois les robinets vides, ont constaté ce lundi les reporters d’Info241. Une situation plutôt embarrassante pour le Gabon, pourtant pays producteur du précieux liquide noir nécessaire à plusieurs activités économiques.

En effet, face à cette énième pénurie, les taxis et autres clandos de Libreville et ses environs se font de plus en plus rare. Le prix de transport déjà porté à la hausse par la crise de coronavirus, continu de connaitre des sommets vertigineux alors qu’aucune communication officielle des autorités gabonaises n’est pour l’heure disponible sur cette situation.

Rappelons que la semaine dernière déjà, une pénurie avait également gagné la capitale gabonaise durant quelques jours avant de connaitre une fin heureuse. Mais la situation semble donc à répétition. Ce qui n’est pas sans conséquence pour le panier de la ménagère et pour de nombreuses activités économiques.