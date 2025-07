Un mystérieux intrus encagoulé s’invite au domicile de l’avocat Moumbembe à l’aube

Le célèbre avocat gabonais Jean-Paul Moumbembe ne dort plus que d’un œil depuis ce dimanche. Et pour cause, un jeune homme encagoulé vraisemblablement armé, a été filmé en pleine effraction à son domicile familial de Libreville aux alentours de 5 heures du matin. La scène, captée par les caméras de surveillance de la résidence et déjà largement diffusée sur les réseaux sociaux depuis hier, intrigue autant qu’elle inquiète.

L’homme d’une vingtaine d’années apparaît seul, vêtu de noir, et évolue à pas feutrés dans le salon de l’avocat, comme s’il connaissait les lieux. Selon plusieurs internautes ayant visionné la séquence, le cambrioleur présumé semble chercher quelque chose de précis, examinant les étagères et ouvrant les tiroirs avec méthode. Aucune trace de panique ou de précipitation. Il ne semble ni voler, ni vandaliser, mais plutôt fouiller — ce qui ajoute une dimension énigmatique à l’affaire. Une autre vue du vandale Réveillé par le bruit de vitres brisées, le couple Moumbembe aurait d’abord cru à un animal ou à un simple accident. Ce n’est qu’en visionnant les images de surveillance en direct qu’ils découvrent l’intrus dans leur propre salon. La scène, aussi irréelle que glaçante, a aussitôt conduit l’avocat à contacter les autorités. Mais à l’arrivée de la police, le mystérieux visiteur s’était déjà volatilisé, sans laisser de trace… sinon celle de sa silhouette furtive. Le maitre des lieux a eu peur pour sa sécurité Si l’enregistrement vidéo doit être remis ce lundi aux autorités judiciaires avec une plainte officielle, la diffusion virale de l’extrait alimente déjà les rumeurs les plus farfelues. Certains internautes évoquent un « rôdeur politique », d’autres un règlement de comptes à peine voilé, tandis que les plus fantasques y voient la main invisible d’un réseau mécontent des dossiers en cours de Me Moumbembe. En attendant les conclusions de l’enquête, une chose est sûre : la maison de l’avocat n’a rien perdu, mais l’intrus, lui, a gagné une notoriété aussi soudaine qu’inattendue. Et Libreville, un mystère nocturne de plus à décortiquer entre deux actualités plus sérieuses.