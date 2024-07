Seconde année blanche du football gabonais : Les ligues et les clubs refusent de porter le chapeau !

La seconde année blanche du football gabonais suscite toujours autant de vives réactions. Après quatre reports cette saison, les ligues responsables des championnats féminins et masculins ont été contraintes à jeter l’éponge. Une situation dénoncée ce vendredi à Libreville lors d’une conférence de presse conjointe des dirigeants des ligues et des clubs qui ont rapidement dégagé leur responsabilité, blâmant le ministère des Sports et les autorités de la transition pour n’avoir pas su mettre à leur disposition à temps le nerf de la guerre.

Lors d’une conférence de presse conjointe hier entre les ligues organisatrices des championnats et les clubs engagés dans ces compétitions annulées faute de moyens financiers, Brice Mbika Ndjambou, président de la Ligue nationale de football (Linaf), a affirmé que son organisation avait parfaitement rempli ses obligations. « Nous avons chacun un rôle à jouer dans l’organisation du championnat : les clubs participent, la ligue organise, et le ministère des Sports met à disposition les moyens nécessaires », a-t-il expliqué.

Le gouvernement via son ministre des Sports pointé du doigt

Selon lui, la linaf avait tout préparé pour le lancement du championnat, mais le financement n’a jamais été débloqué. « Tout était prêt, malheureusement, il n’y a pas eu un franc pour débuter cette compétition », a-t-il déploré. même son de cloche pour Odile Andréa Ossawa, présidente de la Ligue nationale de football féminin (Linaffem). Elle a soutenu les propos de Mbika, affirmant que les ligues avaient mis en place tous les préparatifs nécessaires. « Avec tout ce que l’on a fait, je ne sais pas s’il faut dire que nous avons failli, je dis non », a-t-elle insisté, soulignant les efforts déployés pour obtenir le soutien des autorités et des partenaires financiers.

Le président de l’Association des clubs professionnels de football, Landry Nkeyi, a exprimé sa frustration face aux multiples reports des dates de début du championnat. « Les clubs se sont mobilisés malgré les quatre fausses dates qui ont été données. Nous avons été reçus par le patron du département qui nous avait donné toutes les garanties pour débuter les championnats masculin et féminin. Malheureusement, les dates n’ont pas été respectées », a-t-il souligné. Pour les clubs, les promesses non tenues du ministère des Sports ont sérieusement affecté leurs préparations et investissements.

Ce fiasco dans le démarrage du National-Foot 1 et 2 révèle de profondes lacunes dans la gestion et la coordination entre les ligues, les clubs et le ministère des Sports. La situation a laissé les joueurs et les supporters déçus et appelant à des réformes urgentes pour éviter de futures saisons blanches. Les accusations mutuelles et le manque de financement soulignent la nécessité d’une révision complète des mécanismes de soutien et de financement du football gabonais pour assurer la tenue régulière des compétitions nationales.