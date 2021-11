Régies financières : les agents entreront en grève illimitée dans 8 jours si rien n’est fait !

Face à la presse nationale et internationale ce vendredi à Libreville, les agents des Régies financières ont une énième fois interpellé le gouvernement gabonais sur la situation qui prévaut au sein de ces administrations assimilées afin de garantir le bon fonctionnement des régies financières et assurer la bonne continuité de la collecte des deniers publics. Le gouvernement a 8 jours pour trouver les solutions aux revendications des agents des Régies réunis au sein de la Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi) sinon ils rentreront en grève générale et illimitée.

Cela fera un mois le 19 novembre 2021 que la Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi) avait tenu un point de presse pour tirer la sonnette d’alarme sur l’éventualité, selon elle, d’une réelle démobilisation et d’un débrayage total des administrations et collectrices des deniers publics. Jusqu’à ce jour, il y a eu aucune avancée considérable, aucun effort du gouvernement pour rétablir la situation.

Face donc à l’inaction du gouvernement de Rose Christiane Ossouka Raponda, la Fecorefi menace de rentrer en grève après avoir déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement le 9 novembre suite aux violations flagrantes et répétées des travaux du Comité technique chargé de la gestion de la Prime à payer aux agents des régies financières et administrations assimilées du 5 octobre et le non suivi de la mise en application des recommandations adoptées. Parmi celles-ci, la Prime à la performance budgétaire de septembre 2021 qui a subi une diminution drastique de près de 64%.

Selon les syndicalistes, le gouvernement reste silencieux. Un silence méprisant face à leurs revendications. Par ailleurs, les collecteurs des Régies financières ont bel et bien atteint leurs objectifs budgétaires prescrits pour le compte du mois d’octobre 2021 et dont le paiement intégral conformément à l’article 8 du décret n°00429/PR/PM du 24 décembre 2020 stipule que : « lorsque les objectifs budgétaires prescrits sont atteints, la prime à la performance budgétaire est payée pour son montant intégral ». Celui-ci est attendu le 15 novembre 2021 au plus tard.

Pour conclure sa conférence de presse, la Fecorefi a lancé un appel aux agents de des Douanes, des Impôts, des Hydrocarbures et du Trésor public que passé la grève d’avertissement de 8 jours, une quatrième vague sera déclenchée. « Elle sera plus violente que le variant Delta », ont promis les syndicalistes. De quoi mettre en ébullition dans les prochains jours ce secteur très sensible des recettes de l’Etat.