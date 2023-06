Quels sportifs sont parmi les footballeurs allemands les mieux payés ?

Les joueurs de football d’origine allemande sont considérés comme les uns des mieux payés sur le marché sportif contemporain. Actuellement, le service 1xBet est un site paris sportif fiable qui donne la possibilité de parier sur les rencontres auxquelles les clubs pour lesquels ces sportifs ont joué participent.

Dans le cas de ces footballeurs, il s’agit du montant du salaire à 1 600 000 euros par mois. Il est important de noter que Manuel Neuer ainsi que Thomas Müller ont obtenu ce salaire dans la composition du Bayern Munich.

Où ont-ils développé leur chemin sportif pro ?

La carrière de Manuel Neuer a débuté comme gardien de but en 2004 quand il a rejoint Schalke 04 II. Une année plus tard, en 2005 le footballeur a signé un contrat avec Schalke 04. Au total, il a joué dans la composition de cette équipe pendant six ans jusqu'en 2011. Et depuis 2011 il est membre de l'autre club allemand célèbre Bayern Munich.

Quand il s’agit de l’autre footballeur allemand bien payé, Thomas Müller a débuté comme attaquant dans la composition du club Bayern Munich en 2008. Depuis 2010 il joue aussi dans la composition de l’équipe nationale de football d’Allemagne.

Quelques mots sur leurs réussites essentielles

Depuis le début de sa carrière, Manuel Neuer a commencé à remporter des titres prestigieux, comme Gardien de but de l'année qu'il a gagné plus de 8 fois depuis 2006-07. Parmi d'autres honneurs de ce footballeur il faut nommer :

Footballeur de l’année en Allemagne en 2011 et 2014 ;

Gant d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA en 2014 ;

Gardien de but de la saison de l’UEFA Champions League en 2019-2020 ;

Joueur de l’année de l’équipe nationale d’Allemagne en 2020.

En parlant des honneurs de Thomas Müller, il est impossible d'ignorer le Soulier d'Or de la Coupe du Monde de la FIFA qu'il a gagné en 2010. En 2021-22 il est devenu Joueur de la saison du Bayern Munich.