Que se passe-t-il lorsque vous perdez des Bitcoins ?

S’il existe plusieurs façons de gagner des Bitcoins, aucune d’entre elles n’est simple. Comme tout autre investissement, l’accumulation d’un montant de Bitcoins, même minime, demande beaucoup d’efforts, de temps et d’argent. Par conséquent, la perte de ces investissements est la dernière chose à laquelle on s’attend. Cependant, perdre des Bitcoins est une réalité qui peut arriver à toute personne qui investit dans ce domaine. Les paragraphes suivants expliquent comment vous pouvez perdre des Bitcoins et les mesures à prendre lorsque cela se produit.

Quand le Bitcoin est-il considéré comme perdu ? D’autre part, toute personne qui obtient vos clés privées a le droit d’effectuer des transactions par l’intermédiaire de votre portefeuille, y compris de retirer les fonds disponibles. Il est essentiel de préserver la confidentialité de vos clés privées pour éviter de perdre vos Bitcoins. Consultez ce lien pour en savoir plus sur la formule française et sur la manière de protéger vos clés privées. Considérez que vos Bitcoins sont perdus lorsque vous ne pouvez plus les dépenser. Les utilisateurs de Bitcoins disposent de clés privées qui fonctionnent davantage comme les combinaisons d’une chambre forte ou d’un coffre-fort physique. Les clés privées servent de signatures pour autoriser les transactions. Aucune transaction ne peut être approuvée sans la clé privée, ce qui rend tous les fonds qui y sont liés inutilisables. Les moyens courants de perdre des Bitcoins Le réseau Bitcoin valide toutes les transactions sur un grand livre de la blockchain immuable, pratiquement impossible à manipuler. Ainsi, de nombreux cas de perte de Bitcoins sont le fait de ses utilisateurs. Voici les moyens les plus courants par lesquels la plupart des individus perdent des bitcoins. Erreur de l’utilisateur Le Bitcoin permet à ses utilisateurs de transférer des actifs sans intermédiaire de manière transparente. Cependant, cela fait également peser la responsabilité de la sécurité et le risque de perte sur les utilisateurs. L’une des erreurs les plus courantes consiste à jeter ou à effacer accidentellement les disques durs ou les dispositifs de stockage contenant vos clés privées. Il est alors impossible d’accéder à nouveau aux fonds. Cependant, vous pouvez éviter de telles erreurs en conservant une sauvegarde pour recréer le portefeuille. Risques liés à la sécurité des tiers Si les transferts en Bitcoins ne nécessitent pas d’intermédiaires, des tiers existent pour faciliter les transactions, comme le traitement des paiements. Certains gèrent également les actifs virtuels de leurs clients. Cela a fait des bourses de crypto-monnaies et d’autres fournisseurs de services une cible facile pour les cybercriminels qui veulent voler les clés privées et les fonds des utilisateurs. De nombreux cas de perte de Bitcoins ont résulté du piratage des crypto-monnaies. Planification successorale inadéquate Certaines personnes ont également perdu des Bitcoins en raison du décès soudain du détenteur de la clé privée. Vous pouvez également perdre des Bitcoins si la personne qui détient la clé privée décède sans partager les détails de la procédure à suivre pour récupérer la clé. Dans de nombreux cas, le défunt n’a même pas révélé qu’il possédait des Bitcoins, ce qui a entraîné des problèmes parmi ses bénéficiaires. Transactions erronées Les paiements en Bitcoins sont irréversibles, ce qui signifie que vous pouvez également perdre des Bitcoins si vous envoyez les fonds à une mauvaise adresse par erreur. Vous ne pouvez récupérer les pièces que si le destinataire décide de vous rembourser. Récupérer des Bitcoins perdus Récupérer des Bitcoins perdus est impossible. Certains utilisateurs ont remboursé des transactions erronées, mais cela ne peut se produire que si vous connaissez personnellement le destinataire. En outre, la blockchain de Bitcoin peut rectifier certaines fautes d’orthographe et compléter la transaction. Cependant, si vous vous trompez sur l’adresse du portefeuille du destinataire ou sur le montant des Bitcoins à envoyer, vous risquez de perdre vos fonds. Vous ne pouvez pas récupérer vos Bitcoins si la clé privée liée à ce portefeuille est perdue. Dans l’ensemble, les êtres humains sont enclins à l’erreur et vous pourriez rapidement perdre vos bitcoins durement gagnés dans l’une des circonstances décrites ci-dessus. Cependant, de nombreux protocoles existent aujourd’hui pour protéger les clés privées et les mots de passe. Outre le respect des dispositions standard en matière de sécurité des Bitcoins, vous devriez envisager d’intégrer des mesures supplémentaires avec les dernières technologies de protection et de stockage des données.