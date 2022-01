Quand les Gabonais se surprennent à rêver des quarts de finale de la CAN Cameroun 2021 !

Après avoir franchies mardi soir le cap des phases de groupe malgré les tensions qui ont émaillé leur préparation, les Panthères du Gabon sont plus que jamais en train de réussir leur participation à cette 33e Coupe d’Afrique des nations de football. Après trois matchs qui ont révélé des joueurs au style de jeu qui fait plaisir, les gabonais ont plus que jamais foi en leur sélection nationale. Une réconciliation entre supporters et joueurs qui sera à rude épreuve pour le choc de ce dimanche contre les Etalons du Burkina Faso.

Le Gabon parviendra-t-il à passer le cap des 8e de finale ? C’est la question à laquelle répond désormais en chœur par l’affirmative toute une nation qui a les yeux rivés sur la rencontre fatidique de ce dimanche à 17h00 au stade Limbé, près de la capitale économique camerounaise Douala. Un match qui s’annonce explosif entre les Etalons et Panthères avec à la clé une précieuse place en quarts de finale contre soit le Nigéria ou la Tunisie. Les Panthères à l’entrainement à Limbé, hier soir Pour caresser cette perspective, il faut absolument venir à bout des poulains de Kamou Malo. Sur les 5 derniers matchs entre les deux nations, le Gabon totalise 2 victoires et 2 nuls contre seulement une victoire pour le Burkina Faso. Les Panthères du Gabon partiront donc dimanche favorites de cette rencontre malgré les 3 buts à 0 essuyés le 2 janvier dernier en amical à Dubaï. Une revanche à prendre donc au nom de toute une nation. Des supporters gabonais qui devenus enthousiastes à l’idée de passer le cap des 8es, ce qui constituerait déjà une bonne prestation des poulains de Patrice Neveu après avoir été éliminés de la course au Mondial de football qatari qui était pourtant largement à sa portée. Malgré l’affaire Aubameyang-Lemina et celle des primes exorbitantes que se sont refusées les autorités gabonaises, le football a repris des couleurs au Cameroun. Pourvu que ça dure encore un peu !