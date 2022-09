Qu’est-ce qui fait du Bitcoin le roi des crypto-monnaies ?

Le monde compte des milliers de crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Cependant, cet actif numérique reste la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière et la plus populaire. Le monde utilise le Bitcoin depuis dix ans, et jusqu’à présent, il a réussi à rester en tête du peloton. D’autres crypto-monnaies offrent plusieurs avantages, comme la technologie et la rapidité.

Cependant, le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus dominante. C’est pourquoi il est connu comme le roi des crypto-monnaies. Voici quelques raisons qui contribuent à faire du Bitcoin le roi des crypto-monnaies. Bitcoins via bitcodeprime.top . Vous n’aurez aucun frais de transaction lors de l’utilisation de ce trading. Non soumis à l’inflation L’inflation est une situation à laquelle tout utilisateur de monnaie fait face à un moment donné, et elle se produit lorsque le gouvernement émet davantage de monnaie sur le marché. En fin de compte, la demande de monnaie fiat dépasse, et d’autre part, le pouvoir d’achat des individus diminue. De plus, une situation d’inflation entraîne également une augmentation du prix des biens et des services. Cependant, les utilisateurs de Bitcoin ne sont pas soumis à l’inflation car cet actif virtuel fonctionne selon un système conçu pour éliminer les risques d’inflation. L’offre de cet actif numérique est limitée puisque seuls 21 millions de Bitcoins peuvent être extraits au total. Par conséquent, il est impossible que l’offre de Bitcoins dépasse la demande, ce qui réduit également les risques d’inflation. Des coûts de transaction plus faibles Bitcoin est un actif décentralisé ; ses opérations ne nécessitent pas l’intervention d’une banque ou d’un établissement financier. Par conséquent, il n’y a pas de frais supplémentaires à payer pour effectuer une transaction en utilisant cette monnaie numérique. Les personnes qui effectuent plusieurs ou plusieurs transactions quotidiennes trouvent cet actif électronique pratique car elles peuvent économiser beaucoup d’argent en effectuant des transactions avec Bitcoin. En revanche, les transactions effectuées avec d’autres modes de paiement, comme les cartes de crédit, les obligent à payer les commissaires-priseurs. Vous pouvez commencer à acheter et à vendre des Transparence L’une des caractéristiques les plus précieuses de cet actif numérique est qu’il offre une grande transparence, car il est assez facile de suivre les transactions en Bitcoin. Le Bitcoin fonctionne sur la base d’une technologie blockchain, où toutes les transactions en Bitcoin sont inscrites dans un registre public ; par conséquent, toutes les transactions enregistrées sont visibles pour chaque utilisateur du réseau Bitcoin. Par conséquent, tous les détails de toute transaction sont visibles pour les utilisateurs, ce qui leur offre une sécurité. En outre, la grande transparence du réseau blockchain ouvre de nombreuses possibilités d’innovation. Confiance et fiabilité Le Bitcoin est décentralisé et ne peut être contrôlé par aucune instance, telle que l’autorité gouvernementale. Cet actif numérique est également l’actif numérique le plus populaire, et la principale raison de son succès est que les utilisateurs lui font facilement confiance. Cette monnaie électronique est également la crypto-monnaie la plus fiable car elle s’appuie sur la technologie blockchain, ce qui confère au réseau Bitcoin une excellente stabilité et sécurité. Les principales caractéristiques uniques de cette monnaie électronique comprennent un réseau stable, une meilleure sécurité et une excellente infrastructure. Ces caractéristiques font du Bitcoin une crypto-monnaie parfaite pour investir. D’autre part, certains investisseurs ne se sentent pas en sécurité avec d’autres crypto-monnaies. Cet actif numérique leur procure un sentiment de sécurité, c’est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent investir avec cette monnaie numérique. En outre, si l’on considère la valeur marchande de cet actif numérique, aucune autre crypto-monnaie n’est proche du Bitcoin, ce qui en fait le roi des crypto-monnaies. Réflexions finales Le Bitcoin reste le roi de l’industrie des crypto-monnaies. En d’autres termes, les Altcoins ne peuvent pas contester la domination de cette monnaie numérique. Les raisons ci-dessus expliquent clairement ce qui fait de cette monnaie numérique le roi des crypto-monnaies.