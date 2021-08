Qatar 2022 : Patrice Neveu dévoilera ce lundi sa liste de joueurs contre la Libye et l’Egypte

La course des Panthères du Gabon pour une place qualificative à la Coupe du Monde de football Qatar 2022 débutera le mois prochain. Pour s’y préparer, le coach national du onze gabonais, Patrice Neveu, sera ce lundi 23 août face à la presse pour annoncer la liste des 24 joueurs retenus pour la confrontation contre Libye et l’Egypte. Deux matchs comptant pour la 1ère et 2e journée de ces éliminatoires zone Afrique de la FIFA.

Plus que quelques heures avant de connaitre l’effectif de Neveu à l’assaut d’une éventuelle place en Coupe du Monde tant rêvée par les gabonais. Le sélectionneur des Panthères du Gabon rentre en effet d’une tournée européenne d’un mois pour dénicher les nouvelles perles du football gabonais. Ce, en raison de l’absence de championnat nationale et des restrictions imposées au Gabon à la sphère sportive au nom de la lutte contre la Covid-19. La dernière sélection des Panthères du Gabon de Patrice Neveu Une liste de joueurs des Panthères du Gabon qui se sera dévoilée à 11h00 au siège de la Fédération gabonaise de football sis à Owendo. Un nouvel effectif attendu de pied ferme pour jauger de la qualité du renfort attendu et annoncé ces derniers jours. Ce, alors que certains de nos internationaux sont souvent sans club quand d’autres bien qu’en club, ne sont alignés que rarement sur les terrains de jeu. De quoi susciter une vive attente pour connaitre les arbitrages opérés par Patrice Neveu. Pour rappel, voici les 24 joueurs convoqués en mars dernier contre la RDC et l’Angola :

Gardiens : Anthony Mfa Mezui

Jean Noël Amonome

Donald Nzé Défenseurs : Bruno Ecuélé Manga

Junior Assoumou Akue

Sidney Obissa

Lloyd Palun

Johan Obiang

Yohan Wachter

Anthony Oyono

Gilchrist Nguema Milieux de terrain : Guelor Kaku Kanga

André Poko Biyogho

Serge Martinsson Ngouali

Didier Ibrahim Ndong

Nathanael Mbourou Bongo

Mario Lémina Attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang

Denis Athanase Bouanga

Kevin Mayi

Aaron Boupendza

Gaëtan Missi Mezu

Fahd Ndzengue

Jim Émilien Allevinah