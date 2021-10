Qatar 2022 : Angola vs Gabon, un match piège pour les Panthères de Patrice Neveu

Convocations d’une part, puis rassemblement d’autre part, les poulains de Patrice Neveu seront ce jeudi dans leur tanière à Luanda en Angola après multiples entraînements à Bongoville. On peut dire que les Panthères du Gabon sont fins prêtes pour leur ultime rencontre contre les Palancras Negras prévue ce vendredi en Angola. Car tout l’effectif a répondu à l’appel du sélectionneur national.

Malgré sa cargaison de vedettes, le Gabon est très mal en point, sinon est très mal parti dans la course au mondial Qatar 2022 et peut facilement se faire éjecter lors de cette double confrontation des 8 et 11 de ce mois d’octobre. Un match piège car à domicile, les Palancras Negras sont intraitables et insaisissables. Elles n’ont cependant pas perdu contre les coéquipiers de P.E.Aubameyang. Les nerfs sont donc au vif et la rencontre s’annonce déjà très décisive pour les deux nations.

« En ce qui me concerne, je crois que les Panthères ont l’obligation de sortir leurs griffes pour espérer survivre dans cette compétition », nous explique Tanguy un pensionnaire de l’AS Stade Mandji. Et oui ! Pour survivre dans cette phase de groupe, il en faudra du cran aux hommes du tacticien français Patrice Neveu. Car les Angolais n’ont jamais été battus chez eux à domicile devant leur public par les Panthères du Gabon.

Dominées lors de leur deux dernières confrontations, le bilan est négatif et moins reluisant. C’est donc une tâche difficile à surmonter pour le capitaine Pierre Emerick Aubameyang et son groupe. Car troisième du groupe F avec un seul point, ils sont attendus au pied du mur. Et la victoire est impérative pour se relancer. Il faut dire que pour ce qui est des dernières rencontres internationales (continentales), les deux nations ne sont rencontré qu’à trois reprises qui s’est soldé par deux victoires et une défaite.

Ce vendredi 8 octobre 2021 à Luanda à 17 heures, heure locale de Libreville, pour le compte de la 3e journée de ce groupe F tout est encore possible. Car si dans la rencontre opposant l’Égypte à la Libye, l’un des deux gagne et que le Gabon prenne le dessus sur son adversaire, la partie sera relancée. « Moi j’ai toujours de l’espoir. Et je sais que nos Panthères nous reviendront avec cette victoire peu importe le score. Et j’y crois fermement », jubile Esther Iwangou, fan des Panthères. Verdict ce vendredi !