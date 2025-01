Port-Gentil : Plus de 130 jeunes sensibilisés sur le VIH, la santé sexuelle et reproductive

Plus de 130 jeunes âgés de 13 ans et plus ont participé ce jeudi dans la capitale économique gabonaise à une campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive organisée par l’association Oreminiva Éducation Santé pour Tous. Ce, dans un contexte où les problématiques liées aux grossesses précoces, aux IST et à l’abandon scolaire restent préoccupantes. L’événement s’est tenu au domicile de la présidente d’honneur de l’association, Katy-Stricia Nkolo, dans le quartier Badamier, à Port-Gentil.

Cette initiative avait pour objectif d’éduquer les jeunes sur des thématiques souvent taboues, mais essentielles à leur bien-être. Les échanges ont abordé des thèmes cruciaux tels que les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles (IST), l’hygiène menstruelle, ainsi que les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Ces problématiques, qui touchent particulièrement la tranche d’âge de 15 à 25 ans, ont été mises en lumière pour encourager un changement de comportement chez les jeunes. Une vue de la sensibilisation d’hier « Si nous voulons épargner à nos enfants les grossesses précoces, les abandons scolaires et les avortements clandestins, nous devons briser les tabous et parler », a déclaré Katy-Stricia Nkolo. Engagée depuis plusieurs années à Port-Gentil, Oreminiva multiplie les initiatives pour informer les jeunes sur les risques liés à une sexualité précoce et les moyens de les prévenir. Selon l’association, les adolescents sont fréquemment confrontés à des pressions sociales qui les exposent à des relations sexuelles précoces et instables. Au cours de cette campagne, des conseils pratiques ont été prodigués, comme retarder le premier rapport sexuel, poursuivre ses études, ou adopter des méthodes de planification familiale. Cette sensibilisation vise à offrir aux adolescents les outils nécessaires pour faire face aux pressions de leur âge et envisager un avenir plus serein.