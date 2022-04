Port-Gentil : Les taximans reprennent ce lundi leur grève illimitée contre les contrôles abusifs

La Fédération gabonaise des syndicats des transporteurs et assimilés (Fegasta) a annoncé ce samedi 19 mars qu’elle rentra finalement en grève générale illimitée ce lundi 21 mars dès 07 heures suite au non respect des décisions de la part du gouvernorat de l’Ogooué-Maritime. En effet, le vendredi 11 mars dernier la FEGASTA avait lancé à Port-Gentil une grève générale illimitée afin de mettre un terme au racket régulier effectué par les agents de la police et de la gendarmerie nationale.

Un trac d’appel à la grève de la Fegasta

Une grève qui avait paralysé la ville pendant 6h avant d’être suspendue sous réserve de l’avancée des promesses des autorités locales dont le gouverneur. « Il (le gouverneur de l’Ogooué-Matime, ndlr) n’a pas respecté sa parole. Et donc, nous allons reprendre le gouvernail. Cette fois-ci ce sera avec plus de détermination. L’activité sera paralysée partout. Nous n’allons rien lâcher », a promis le président de la Fegasta Albert Bernard Bongo Essono.

Une semaine après, rien n’a changé sur le fond et la forme. Les agents de ces deux corps habillés procèdent de jour comme de nuit à des contrôles. « Nous invitons tous les transporteurs de la Fegasta de Port-Gentil à respecter ce lundi 21 mars à 7 heures, le mot d’ordre de la fédération d’une grève générale illimitée », a conclu Albert Bernard Bongo Essono. Un nouveau bras de fer en perspective.