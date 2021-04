Pleins feux sur l’édition 2021 du Festival « Coup de théâtre fait son cinéma ! »

Du 2 au 10 avril 2021, c’est le retour du festival « Coup de théâtre fait son cinéma ! » à l’Institut français du Gabon (IFG) de Libreville. Durant 8 jours les amateurs de théâtre et de cinéma, bien que trop privés par pandémie de coronavirus, pourront renouer avec leur passion dans cette édition "spéciale formation" autour de 8 masterclass qui débuteront ce mardi. Un plein de culture qui sera clos par la diffusion du film L’ombre de Liberty du célèbre réalisateur gabonais Imunga Ivanga.

Les hostilités ont débuté vendredi par la pièce « Mudumumbula » du franco-colombien Armando Sarmiento Vargas adaptée et mise en scène par le gabonais Michel Ndaot. Parti de son village natal, Mudumumbula, le dernier survivant de la tribu des Budjala est en proie aux ambiguïtés du monde. Mais emprisonné pour meurtre, seules les bribes de sa mémoire restent une lueur d’espoir. Une pièce qui met en lumière les ponts entre la Colombie et le Gabon. À travers la figure déchue d’un paysan qui quitte la forêt pour se retrouver dans le brouhaha de la ville.

Le deuxième temps fort de ce festival est la semaine de formation dédiée aux amoureux du spectacle et du cinéma. Ces formations s’adressent aux personnes désireuses de se professionnaliser dans ces deux disciplines. Elijah Parfait Ondo Oyono, Eunice-Bertrand Biyoghe, Van Mabadi, Michel Ndaot etc... vont au cours de cette semaine de formation encadrer huit masterclass sur l’écriture de scénario, les techniques de placement de voix, le coaching d’acteur et la découverte du doublage.

Le dernier temps fort de ce rendez-vous des jeunes professionnels du théâtre, mais aussi du cinéma sera constitué par la projection cinématographique L’ombre de Liberty de Imunga Ivanga Cette projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur lui-même. A noter qu’en respect des mesures édictées par le gouvernement gabonais, les activités du festival seront accessibles uniquement sur réservation.