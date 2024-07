Orientation en 6e : les élèves gabonais fixés sur leur futur établissement ce 5 juillet

Après l’organisation du CEP, les élèves de 5e année attendent vivement de connaître leur établissement de 6e. Une attente qui prendra fin la semaine prochaine avec les délibérations de la commission spéciale du ministère de l’Éducation nationale.

Selon un communiqué du ministère daté de ce vendredi, les résultats d’orientation vers les lycées et collèges du Gabon seront connus le 5 juillet via les plateformes numériques habituelles que sont « Kewa » et « X-Gest ».

Ces délibérations remplacent depuis plusieurs années l’ancien concours d’entrée en 6e et tiennent compte à la fois des résultats de l’élève au cours de l’ensemble de l’année scolaire, mais aussi de ses résultats au CEP.