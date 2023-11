Open de Dakar 2023 : Les judokas gabonais décrochent 4 médailles dont une en or

L’Open de judo de Dakar qui s’est ouvert dans la capitale sénégalaise a tenu toutes ses promesses pour l’expédition gabonaise. François-Tibari Nguema Mba s’est orné d’or et de bronze dans deux catégories tandis qu’en seniors Fernand Nkero et Ety Marc Tevia Ndong Nze Nkala se sont parés de bronze au cours de ces joutes internationales qui prennent fin ce dimanche.

L’hymne national gabonais a valablement retenti cette semaine à l’Open de Dakar 2023. Et pour cause, c’est tout d’abord le judoka gabonais François-Tibari Nguema Mba qui a fait sensation jeudi et vendredi. Le nouvelle perle du judoka gabonais s’est tout d’abord offert une médaille de bronze dans la catégorie juniors des -73kg avant d’arracher vendredi l’or chez les -81kg en cadets.

François-Tibari Nguema Mb a décroché 2 médailles dans ce tournoi

Samedi, le tour est revenu à Fernand Nkero (-66 kg) et Ety Marc Tevia Ndong Nze Nkala (-73 kg) d’entrer en compétition. Fernand Nkero s’est d’abord imposé face au sénégalais Ibrahima Fall avant de s’incliner face au sénégalais Mouhamedou Mboup en 1/4 de finale. Il a ensuite remporté son combat de repêchage contre le sénégalais Mouhamet Babou et sa finale de bronze contre le solide et expérimenté nigérian Ismael Alhassane.

Quant à Ety Marc Tevia Ndong Nze Nkala, après une entame très sérieuse face au prometteur ivoirien Jérôme Assafoua Zelman (vainqueur de la catégorie juniors jeudi), il va s’incliner en 1/2 finale face à l’américain Cole Chandler (qui sera ensuite paré d’or). Le judoka ira tout de même chercher avec détermination la médaille de bronze en battant la gambien Koga Paziaud.