Marques en collaboration avec E.Leclerc : La parapharmacie propose une large gamme de produits à des prix imbattables

Il y a encore quelques années, il était quasi impossible de trouver certains produits hors d’une pharmacie. Le constat n’est plus le même aujourd’hui, puisque la décentralisation des produits pharmaceutiques a fait enlever ce monopole aux pharmacies. Dans ce sens, une pharmacie ne s’occupe plus exclusivement de vente de médicaments. C’est ce qu’a compris la maison E. Leclerc et ses associés en s’investissant dans le concept de parapharmacie. Dans cet article, nous allons nous intéresser notamment aux différentes marques qui travaillent avec E. Leclerc pour le bien des populations.

Qu’est-ce que la parapharmacie ? Ordinairement, la pharmacie est un lieu où l’on va acheter des médicaments ou tous produits relatifs à la santé. La parapharmacie est l’ensemble des produits de soins et d’hygiène vendus en pharmacie et qui ne nécessite pas une ordonnance. La pratique pharmaceutique n’est donc pas une affaire exclusive des pharmaciens. Elle embrasse tout ce qui est cosmétique, diététique, hygiène corporelle ou autres. Depuis les années 1980 où elle est apparue, on voit donc fleurir des stands de parapharmacie dans les hypermarchés à l’instar de ce qu’on peut découvrir dans le catalogue leclerc – promoaccro.fr. Mais qu’en est-il du concept de parapharmacie chez E. Leclerc ? Le concept de parapharmacie E. Leclerc Les premiers pas de l’enseigne E.Leclerc dans la parapharmacie remontent en 1988. Depuis ce temps, la famille E. Leclerc parapharmacie s’est agrandie avec notamment près de 6000 références de grandes marques pour combler les attentes des clients. Le combat de la maison E. Leclerc fait suite à la saga de la vague de déremboursement massif de médicaments survenue en France en 2006. C’est un fait que ce phénomène a rendu inéquitable la concurrence qui devrait prévaloir dans ce domaine. C’est donc pour pallier à ce fait qu’E. Leclerc, à travers sa parapharmacie propose des prix imbattables. Les marques en collaboration avec E. Leclerc Leclerc fait office d’une enseigne qui propose des produits de qualité partout dans le monde. Elle a pour réputation de satisfaire ses clients en un rien de temps. Mais cette ligne de conduite ne peut être sans la collaboration avec différentes marques. C’est en tout 12 marques pharmaceutiques qui partagent les prix E. Leclerc pour une satisfaction totale. Ces marques sont : Nuxe, Bioderma, Eau Thermale Avène, Puressentiel, Arkopharma, Uriage, Vichy, Eau Thermale Jonzac, Weleda, La Roche-Posay, SVR et Eucerin. Il faut noter que d’autres collaborations avec des marques parapharmaceutiques sont en cours et vont être révélées de nos jours. Quelques produits parapharmaceutiques proposés par E. Leclerc Chez E. Leclerc, la parapharmacie est un vaste répertoire de produits pour votre bien-être. On y retrouve des produits de beauté, d’hygiène, de santé, de douche, de soins de cheveux, de soins bios, de traitement corporel et beaucoup d’autres. Faites un tour chez E. Leclerc Parapharmacie – promoaccro.fr pour découvrir vous-même les différentes gammes de produits disponibles. Par ailleurs, E. Leclerc s’est entouré de professionnels de santé qui vous accompagnent dans le choix de vos produits parapharmaceutiques. Et le tout à un prix défiant toute concurrence.