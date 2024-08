Manchester United vs Manchester City : choisissez votre favori pour le FA Community Shield !

La société de paris fiable 1xBet se penche sur le derby de Manchester, dans lequel le premier trophée anglais de la saison 2024/2025 sera mis en jeu le 10 août prochain. Nous sommes sûrs que grâce à notre annonce, vous trouverez la bonne réponse à la question « Comment réussir à parier ? » N’oubliez pas le jeu responsable et placez vos paris via le lien !

Man United affamé

Les Red Devils entament une nouvelle saison pleins d’espoir après avoir terminé 8ᵉ lors de la précédente saison de l’EPL. Le club n’a pas soulevé de coupe depuis 2013 et ne semble plus être un prétendant au titre. Pour progresser de façon notable, il faut renforcer l’équipe et c’est ce que United tente de faire.

Malheureusement, le petit nouveau prometteur Leny Yoro s’est déjà gravement blessé - le défenseur central de 18 ans ne reviendra pas avant la fin du mois d’octobre. L’avant-centre principal Rasmus Højlund manquera également le match contre Manchester City. L’attaquant danois pourrait être remplacé par un autre nouveau venu, Joshua Zirkzee, mais le Néerlandais s’est retiré du jeu après l’Euro 2024, a manqué le stage de pré-saison et n’est pas au mieux de sa forme. Marcus Rashford, le revenant Jadon Sancho ou encore Bruno Fernandes pourraient prendre la place de l’avant-centre.

Les hiatus en attaque, en défense et dans l’organisation du jeu ne signifient pas que Manchester United n’a aucune chance de l’emporter. Erik ten Hag reste toujours au gouvernail de l’équipe grâce à sa capacité à préparer ses hommes pour les matches concrets. Le technicien néerlandais a déjà remporté deux trophées à Wembley : en 2023, les Red Devils ont renversé Newcastle en finale de la Carabao Cup et en mai dernier, ils ont surclassé Man City en finale de la FA Cup. Ten Hague pourra-t-il réaliser un triplé ?

Le ras-le-bol de City

L’équipe de Pep Guardiola a perdu trois matches consécutifs en FA Super Cup. Le FA Community Shield ne figure manifestement pas parmi les priorités d’un club qui a remporté quatre titres consécutifs en EPL et qui n’a pratiquement pas d’égal en Europe.

Manchester City espère retrouver sa forme sur le long terme et est prêt à une entame de saison difficile. Parmi les meilleurs joueurs de l’équipe, seuls Erling Haaland, Ederson, Jack Grealish, Joško Gvardiol et Mateo Kovačić ont participé aux prépas. Mais Pep Guardiola a un plan intéressant pour chaque match. Et Haaland, qui a marqué 5 buts en 4 matches amicaux, n’a pas perdu son talent de sniper après ses vacances et est prêt à punir l’adversaire au moindre faux pas. Chelsea, qui a encaissé 4 buts des Citizens en amical la semaine dernière, s’en est pleinement assuré.

Cotes : V1 - 5.36, X - 4.65, V2 - 1.588

Comment réussir à parier ? Les meilleures cotes sur le FA Community Shield sont offertes par 1xBet ! Placez vos paris sur le derby de Manchester et n’oubliez pas de jouer de manière responsable ! Le meilleur bookmaker d’Afrique est persuadé que notre aperçu vous aidera à faire les pronostics les plus précis.