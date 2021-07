Les résultats du baccalauréat gabonais session 2021 disponibles ce samedi à 10h00 !

Plus que quelques heures de suspens. Alors que les dernières épreuves orales du baccalauréat gabonais session 2021 se disputeront encore jusqu’à ce vendredi pour les séries A1, A2 et scientifiques, les résultats de cet examen national sont attendus pour ce samedi 31 juillet à 10h00. C’est ce qu’indique un communiqué de la Direction générale des examens et concours (DGEC) parvenu hier à la rédaction d’Info241.

Ainsi, selon le protocole de proclamation des résultats arrêté par les autorités gabonaises en raison de la pandémie de Covid-19, les délibérations dans tous les centres du pays auront lieu ce samedi dès 7h30. A l’issue de ce préalable, les résultats seront uniquement publiés par voie électronique dès 10h00 par SMS, sur la plateforme Sigor et 3 sites dédiés que sont www.kewa.gouv.ga, www.xgcstedu.com et www.examensgabon.com. Le programme officiel prévoit dans l’après-midi, dès 14h00, la remise des relevés de notes aux recalés des épreuves du premier groupe. « Cette remise des relevés se fera dans leurs salles de composition respectives », précise le protocole mis en place par le directeur de la DGEC, Joachim Ondila Ognele. Les candidats admissibles n’auront pas de répit puisqu’ils devront dès dimanche matin, se rendre dans leur centre d’examen. Ils devront entre 7h30 et 11h30, retirer leur relevé de notes au secrétariat auprès des surveillants commis dans les salles et chargés de les distribuer, choisir les matières à rattraper, faire le dépôt des relevés signés dans un carton et préparer proprement dit leurs oraux du second groupe qui auront lieu du 3 au 6 août. La proclamation finale des résultats de cet examen ouvrant au supérieur, interviendra le 7 août.