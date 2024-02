Les produits naturels qui rendront votre vie plus saine en 2024

Vous êtes nouveau dans le domaine de la santé naturelle ? Vous êtes au bon endroit ! Que vous essayiez d’améliorer votre régime alimentaire, de perfectionner votre routine de soins personnels ou de passer votre maison au « vert », quelques changements simples peuvent vous mettre sur la voie d’un mode de vie plus sain !

1. Les multivitamines

Alors qu’une alimentation bien équilibrée devrait fournir à notre corps toutes les vitamines et tous les minéraux essentiels dont nous avons besoin, avec l’âge, notre corps a tendance à avoir du mal à digérer et à absorber les nutriments. De plus, il a été démontré que la prise quotidienne de multivitamines favorise l’absorption des minéraux et permet de combler les éventuelles lacunes de notre alimentation.

2. L’huile de coco

L’un des meilleurs superaliments qui soient, l’huile de coco maintient notre corps en bonne santé à l’intérieur comme à l’extérieur ! Sa combinaison unique d’acides gras favorise la santé tout en offrant des avantages hydratants intenses pour la peau. De plus, elle est tout simplement délicieuse !

Utilisez l’huile de coco dans vos recettes ou ajoutez-la à votre routine de soins de la peau. Les possibilités sont vraiment infinies !

3. Le curcuma

Poudre surpuissante, le curcuma est l’épice qui donne au curry sa belle couleur dorée. Il contient des composés bénéfiques appelés curcuminoïdes, des antioxydants qui contribuent à la santé des cellules. Le curcuma est connu pour favoriser de nombreux aspects de la santé, notamment la santé du cerveau et du foie, tout en contribuant à une réponse inflammatoire saine dans l’organisme.

4. Le dentifrice naturel

Le dentifrice naturel fait fureur en ce moment, et pour cause ! Il nettoie les dents en douceur sans utiliser de produits chimiques ou d’ingrédients agressifs. Bien que vous ne soyez pas censé avaler le dentifrice, vos gencives en absorbent une petite quantité, il est donc important que la liste des ingrédients soit propre et naturelle. Le bicarbonate de soude, la menthe poivrée et d’autres huiles essentielles sont des ingrédients doux qui aident à nettoyer les dents, à neutraliser les acides et à rafraîchir l’haleine, naturellement !

5. Savon et poudre à lessive

Parfaits pour les peaux et les poumons sensibles, les détergents à lessive naturels sont parfaits pour les personnes qui ne peuvent pas apprécier le parfum des vêtements fraîchement lavés en raison d’allergies ou d’autres sensibilités. Non seulement ces détergents sont doux pour la peau, mais ils le sont tout autant pour le bassin hydrographique local et vos vêtements, ce qui fait du savon à lessive naturel un triple atout santé !

6. La farine d’amande

Avec toutes les sensibilités au gluten qui existent, un excellent et délicieux substitut à la farine de céréales est la farine d’amande. Riche en protéines, en magnésium et en vitamine E, mais pauvre en glucides, la farine d’amande a un goût subtil et sucré et une texture dense, qui donneront à vos pâtisseries une touche unique et délicieuse. La farine d’amande peut remplacer la farine ordinaire à raison de 1:1.

Gardez à l’esprit qu’en raison de l’absence de gluten, les produits de boulangerie sont généralement plus denses et plus plats.

7. Shampooing naturel

Les cheveux sont souvent négligés lorsqu’on se concentre sur la santé. Cependant, le shampooing affecte votre cuir chevelu, qui fait partie de votre peau et absorbe ce que nous y mettons. Les shampooings naturels sont excellents parce qu’ils éliminent en douceur la saleté et la crasse sans enlever les huiles naturelles de vos cheveux et de votre peau. Ils conviennent donc parfaitement aux peaux sensibles !

Ne vous inquiétez pas si votre shampooing naturel ne mousse pas très bien. De nombreux shampooings naturels ne contiennent pas d’élément moussant, c’est-à-dire de laurylsulfate de sodium, car il a tendance à décaper les huiles naturelles des cheveux.

8. L’huile de CBD

L’huile de cannabidiol, ou huile de CBD dérivée du cannabis, est un remède naturel populaire pour de nombreuses affections.

