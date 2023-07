Les milieux de terrain marocains les plus remarquables

Le Maroc a produit plusieurs milieux de terrain remarquables au fil des ans, parmi lesquels sont Mohammed Timoumi, Mustapha Hadji et Mbark Boussoufa. Sur http://1xbet.bj/fr il est facile de trouver tous les événements auxquels les équipes où ces sportifs marocains ont joué prennent part pour placer des paris en ligne.

Mohammed Timoumi a représenté le Maroc lors de la Coupe du monde 1986, où il a été l’un des principaux artisans de la performance historique de l’équipe, atteignant les huitièmes de finale ;

Mustapha Hadji a joué pour l’équipe nationale marocaine dans les années 1990 et 2000. Il a été nommé Joueur africain de l’année en 1998 et a participé à plusieurs Coupes d’Afrique des Nations ;

Mbark Boussoufa a représenté le Maroc lors de plusieurs Coupes d’Afrique des Nations et a été élu Joueur africain de l’année en 2010.

Comment le parcours de ces joueurs a-t-il commencé ?

S'il s'agit de Mohamed Timoumi, il pourrait être intéressant et important de noter que ce footballeur a débuté en 1978 avec US Touarga.

Quant à Mustapha Hadji, il faut souligner que le premier club où il a commencé à jouer était Nancy. Le footballeur a passé cinq ans dans la composition de cette équipe, de 1991 à 1996. Et si on parle de Mbark Boussoufa, il est nécessaire de nommer le club Gent avec lequel ce Marocaun a débuté en 2004.

Les clubs dans lesquels ces Marocains ont développé leur parcours

Parmi les équipes avec lesquelles Mohamed Timoumi a joué sont FAR de Rabat (1984-86), KSC Lokeren (1987-89) et Al-Suwaiq (1990-93).

En ce qui concerne les clubs où Mustapha Hadji a joué, ce sont les suivants :

Sporting CP (1996-97) ;

Aston Villa (2001-04) ;

FC Saarbrücken (2005-07) ;

Fola Esch (2007-10).

Mbark Boussoufa a aussi joué pour Anderlecht (2006-11), Al Jazira (2016-18) et Al-Sailiya (2019-20).