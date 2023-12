Le CTRI fixe à 8 ans, l’âge maximal d’importation de véhicules d’occasion au Gabon

Très petite bonne nouvelle pour les gabonais qui n’en pouvaient plus des conditions restrictives d’importation des véhicules d’occasion à l’étranger. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a décidé ce 5 décembre de rallonger de 2 à 3 ans les restrictions mises en place en 2015 puis 2016 par Ali Bongo. Ainsi, les véhicules d’occasion en provenance de l’étranger devront être âgés de 8 ans maximum pour fouler le sol gabonais.

Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, vient de prendre un décret pour modifier un autre controversé signé par le régime déchu d’Ali Bongo. Au nom de la lutte contre la pollution, l’ancien régime avait pris d’abord un premier décret n°0051/PR/MT du 12 janvier 2015 pour limiter cet âge d’importation à 3 ans. Devant le tollé suscité, Ali Bongo l’avait finalement ramené à 5 et 6 selon les catégories de véhicule dans le décret n°0551/PR/MTL du 16/12/2016.

Le communiqué n°30 du CTRI

Selon celui-ci, complété par l’arrêté n° 00119/MTL/MEPPDD du 13/03/2017, seuls les véhicules d’occasion de catégorie A, B, et D âgés de 5 ans au plus étaient autorisés à l’importation contre 6 ans pour les catégories C et E. Selon le nouveau décret annoncé mardi soir par le CTRI, l’importation est désormais réservée aux seuls nationaux et limitée à 8 ans pour ces 5 catégories. Nouveauté de ce décret, l’importation des motos a été limitée à 12 mois.

Pour rappel, la catégorie A concerne les motocycles avec ou sans sidecar, tricycles, quadricycles à moteur de plus de 125 centimètres cubes ; la catégorie B, les véhicules de moins de 10 places et d’un poids total en charge n’excédant pas 3 500 kilogrammes ; la catégorie C, les véhicules à marchandises de plus de 3500 kilogrammes ; la catégorie D, les véhicules de transport en commun de plus de 9 places ; et enfin la catégorie E, les véhicule de catégorie B, C, D attelé d’une remorque et/ou semi remorque de plus de 750 kilogrammes.

Selon le porte-parole du CTRI, cet allégement des conditions d’importation des véhicules d’occasion a été décidé « dans le cadre de la lutte contre la vie chère et en vue de faciliter l’accès aux moyens de transport au plus grand nombre ». Reconnaissant les conséquences désastreuses du décret limitatif pris par l’ancien régime qui a fortement fait vieillir le parc automobile du gabonais moyen et laissé place à de nombreux trafics.