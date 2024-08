Le commerce électronique et la révolution de l’emballage

La croissance explosive de l’e-commerce a accéléré l’innovation dans les stratégies d’emballages. Les achats en ligne se sont multipliés à grande vitesse et les distributeurs sont contraints de trouver des systèmes pour répondre au mieux aux besoins sur le marché. Boutique e-commerce, entreprises de grandes marques, revendeurs ou distributeurs se retrouvent à plancher sur des idées d’emballages éco-responsables, durables, plus efficaces et moins coûteux.

L’envolée de l’e-commerce

Depuis la crise sanitaire, l’e-commerce marque une grande révolution dans tous les secteurs économiques. L’apparition de nouveaux sites e-commerce influe sur la réactivité des entreprises spécialisées dans le packaging. La rapidité dans la livraison, la personnalisation de l’emballage, la capacité à répondre en temps et en heure aux requêtes des clients, tout cela incite à revoir les stratégies d’emballages. Les données les plus récentes révélées par la Fevad montrent que 88% des Français reconnaissent l’impact de l’e-commerce dans leur quotidien.39,4 millions de Français font des achats en ligne, cela représente 60 commandes en moyenne en 2023 soit 500000 achat de plus en un an. Ils reconnaissent que l’achat sur internet permet de gagner du temps et surtout d’économiser pour ceux qui se trouvent en périphérie et qui préfèrent se faire livrer. 93 % sont satisfaits des avantages que procure l’e-commerce.

Des consommateurs responsables soucieux de l’environnement

Toujours selon la Fevad, ces acheteurs sont plus sensibles à l’impact de leurs achats. 72% ont privilégié les produits respectueux de l’environnement et 79% ont choisi des produits fabriqués en France. En effet, l’emballage des produits achetés en ligne est à considérer puisque la nature ou le type du produit ainsi que le lieu de livraison sont tous des critères nécessitant plus d’attention pour un commerce responsable. C’est en effet dans cette perspective que les producteurs ainsi que les sociétés d’emballages se tournent vers de nouvelles technologies pour l’automatisation comme le propose https://sparcktechnologies.com/fr/.

L’emballage automatisé

Les objectifs de l’innovation de l’emballage sont multiples comme la protection et la sécurité des produits lors de l’expédition, la promotion de la marque et la durabilité. L’automatisation de l’emballage permet également la personnalisation du packaging qui devient plus efficace. Les coûts des emballages sont optimisés et donnent plus de rentabilité aux entreprises d’emballages. Les clients reçoivent de leur côté des produits bien emballés avec des marques bien distinctes leur permettant d’apprécier les services des vendeurs et d’ être fidèles à la marque.

Une réponse parfaite à la demande explosive

Face à cette explosion de l’e-commerce, les producteurs et les entreprises d’emballages doivent répondre et montrer leur habileté à satisfaire la demande tout en respectant les délais de livraison. L’automatisation de l’emballage permet une augmentation de la productivité, la réduction des coûts de stockage et l’accélération des livraisons. Une augmentation exponentielle de la capacité de production des emballages avec une personnalisation grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la conception et le processus même de production. L’IA apporte une innovation à grande échelle pour réduire le coût et le temps de production tout en en optimisant le profit relatif à l’économie réalisée et au gain de temps.

Conclusion

L’e-commerce connaît actuellement une croissance explosive. Les consommateurs privilégient de plus en plus les achats en ligne. Les entreprises, les boutiques et les distributeurs doivent s’adapter en parallèle à cette grande révolution afin de satisfaire et fidéliser leurs clients. L’automatisation des emballages est une stratégie efficace pour se positionner stratégiquement sur le marché et grâce à l’implémentation de l’intelligence artificielle dans le processus, les entrepreneurs ainsi que les dirigeants peuvent apprécier une accélération rapide du développement de leurs activités en gérant de grands volumes de commandes.