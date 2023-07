La révolution du divertissement gratuit en ligne

Grâce à l’avènement d’Internet, la démocratisation du divertissement en ligne s’est effectuée à vitesse grand V. Avec ce passage au tout numérique, on a également pu assister à quelque chose de plus surprenant avec notamment la possibilité d’accéder à plusieurs services gratuitement ou moyennant quelques publicités évidentes , lorsque ce fut parfois le cas impossible dans le passé et selon certains domaines.

Ce changement majeur a bouleversé les habitudes d’auditeurs ou de joueurs du monde entier, mais a surtout, promulgué une véritable révolution. En ce sens, plusieurs stratégies se sont développées en fonction des domaines d’activité.

Retour sur les principaux changements connus et rendus gratuits, à l’image de certaines fonctionnalités au sein de la musique, de l’industrie vidéoludique ou encore, d’autres catégories historiques du monde du divertissement.

Les plateformes de streaming musical : une gratuité de meilleure facture pour les artistes

Vers la fin des années 1990, Napster avait révolutionné la technologie du Pair-à-Pair en proposant le partage numérique de contenus musicaux. Rapidement, la fronde et la crainte d’un nouveau monde avait poussé les artistes à la fronde, mais aujourd’hui, le modèle Napster peut aussi se féliciter d’avoir été un pionnier dans la transformation numérique de la musique.

Ses playlists à portée de main

Bien que les plateformes de streaming musical et sociétés majeures comme Deezer ou Spotify ne proposent que leurs pleines fonctionnalités aux utilisateurs payants, il reste tout à fait possible de découvrir ou d’écouter certains artistes gratuitement .

Globalement, toute cette stratégie a permis de mettre la musique en avant et de satisfaire à la fois auditeurs et surtout, artistes grâce à un système de monétisation appréciable.

La stratégie du poker : sur tous les fronts

Dans sa globalité, le poker est l’exemple parfait sur l’évolution connue dernièrement par le monde du divertissement et notamment, son implication en ligne. Jamais cette discipline n’avait semblé être aussi populaire et cela s’explique incontestablement par l’émergence de nombreux acteurs, à l’instar de PokerStars.

Toutefois et loin de certains clichés à la peau dure, une telle plateforme a surtout dans un premier temps, fait le choix de placer l’amour du jeu au cœur de tout. Et c’est bel et bien ce qui explique son succès international.

Plutôt que de concurrencer les casinos classiques où il est obligatoire de payer pour jouer, PokerStars et plusieurs autres acteurs du domaine ont fait le choix de créer une expérience tout aussi immersive, mais bien plus libre.

En effet, les puristes ont évidemment l’occasion de jouer pour de vrai, mais la plateforme européenne s’est notamment fait connaître grâce à son ouverture et à son rôle dans la démocratisation du poker, parfois avec les fameux « home games ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est par exemple tout à fait possible de jouer au poker en ligne entre amis grâce à divers réglages et fonctionnalités. Dans l’air du temps et en s’assurant que tout le monde soit satisfait , c’est ainsi que PokerStars est réellement devenu précurseur et l’un des moteurs du divertissement numérique.

Les jeux vidéo : une hérésie devenue la norme

Le contenu gratuit est apprécié et souvent synonyme de qualité

Lorsqu’une société de production vidéoludique sortait un jeu gratuit dans les années 2000 ou 2010, il était évident que ce titre était une démo ou alors, une création qui montrait le potentiel créatif et technique d’une start-up de l’industrie liée. Désormais, l’idée n’est plus la même et tous les acteurs majeurs du domaine ont emprunté ce chemin. Activision, Raven, Epic Games ? Toutes ces sociétés ont sauté le pas et délivré des opus comme Fortnite ou bien Warzone de manière totalement gratuite, sans inclure de protocole pay-to-win .

En quelques années, ce changement a totalement bouleversé les habitudes des joueurs et surtout, des développeurs. Avant de proposer certaines versions payantes, la plupart doivent batailler pour faire la différence et se démarquer avec un jeu gratuit. Cela concerne majoritairement l’univers des battle royale mais cette évolution est incontestablement une donnée à prendre en compte pour le futur proche au sein de l’industrie.