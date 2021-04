La meilleure alternative à Omegle : quel service choisir ?

Une transition marquée vers les rencontres en ligne a vu le jour dans les années 1990. Par la suite, à mesure que les technologies Internet se sont développées, cette tendance a gagné en importance. De nombreux sites de rencontre, réseaux sociaux, forums et chats vidéo anonymes sont apparus. Chaque format présente des avantages de taille et des inconvénients évidents. Et pourtant, ils peuvent tous coexister.

Les rencontres en ligne ont vraiment explosé au début des années 2000. Les connexions Internet à haute vitesse se sont généralisées, pas seulement pour les personnes disposant d’un ordinateur portable ou de bureau, mais aussi pour les gadgets compacts, à savoir les smartphones et les tablettes. Les rencontres en ligne ont ainsi rapidement atteint un nouveau niveau. C’est devenu la façon la plus pratique de faire des rencontres et de discuter, comme le prouve le fait que le nombre de services de rencontres a augmenté pendant cette période.

Le chat vidéo anonyme Omegle est devenu l’un des « anciens » parmi les sites de rencontre sur Internet. Nous allons explorer en détail ce site et ses alternatives.

Omegle : le site qui a révolutionné les rencontres en ligne

Le chat vidéo Omegle a été lancé le 25 mars 2009. Le site est devenu le premier chat roulette de l’histoire. Il met en contact des utilisateurs au hasard et permet de discuter de n’importe quel sujet. Ce format gratuit a rapidement attiré des milliers de personnes dans le monde entier. Ainsi, un mois seulement après son lancement, Omegle comptait déjà plus de 150 000 visiteurs.

Parmi les principaux avantages du site appréciés par les utilisateurs, on peut mentionner les suivants :

La vitesse élevée de fonctionnement et de connexion avec de nouveaux interlocuteurs. L’interface minimaliste, facile à utiliser. Le grand nombre d’utilisateurs en ligne à tout moment de la journée.

Omegle étant le premier chat roulette, le site est devenu très populaire. Encore aujourd’hui, plus de 10 ans après, environ 30 000 utilisateurs sont connectés à tout moment. Bien sûr, cette activité s’explique en grande partie par la pandémie et les restrictions sociales actuelles. Mais même avant cela, les utilisateurs d’Omegle étaient très actifs.

Ceci dit, on ne peut pas dire non plus qu’Omegle n’ait aucun défaut. Ses inconvénients sont nombreux et parfois conséquents.

Le manque de fonctionnalité. Ce défaut est particulièrement important. Alors que d’autres chats vidéo essaient constamment de rajouter de nouvelles fonctionnalités et des paramètres supplémentaires, Omegle est à la traîne. Sur le site, il est impossible d’indiquer le sexe et le pays des contacts que tu cherches, il n’y a pas de salles thématiques, etc. C’est vrai qu’il est possible de choisir la langue de communication et même de compléter la partie dédiée aux centres d’intérêt, mais cela ne garantit en rien de faire des rencontres intéressantes. La modération très médiocre. Omegle dispose évidemment de modérateurs. Mais ils ne travaillent pas très activement, ce qui explique que tu puisses parfois trouver des utilisateurs bizarres, des publicités ou même carrément des scammers sur le site. L’interface dépassée et l’absence d’applications mobiles. Nous avons mentionné le minimalisme du site comme l’un de ses points forts au début de l’article, mais nous ne pouvons pas nier qu’il n’en est pas moins dépassé. Et si tu peux passer outre cet aspect, le fait qu’Omegle n’ait pas d’application pour smartphones est devenu un réel problème. Bien sûr, tu peux utiliser la version mobile du site, mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas très pratique.

Tous ces inconvénients et d’autres ont forcé les utilisateurs à chercher des alternatives à Omegle proposant plus de fonctionnalités. Heureusement, depuis plus de 10 ans que le format du chat roulette existe, de telles alternatives sont disponibles.

Les alternatives à Omegle à essayer

Les premiers sites similaires à Omegle ont commencé à apparaître dès 2009, comme ChatRoulette, suivi par d’autres. Certains sites ont simplement copié le design et le fonctionnement d’Omegle, tandis que d’autres ont mis à disposition de nouveaux outils et possibilités. Nous allons explorer les alternatives les plus intéressantes à Omegle qui méritent d’être essayées.

Bazoocam

Bazoocam est l’alternative classique à Omegle, mais elle propose quelques nouveautés. La principale est peut-être les diffusions en direct auxquelles les utilisateurs peuvent se connecter. Cette fonction est très pratique, mais il ne faut pas oublier que la plupart des diffusions sont très explicites. C’est pourquoi cette section est réservée exclusivement aux utilisateurs de plus de 18 ans.

ChatRoulette

Il s’agit peut-être de l’alternative qui ressemble le plus à Omegle. Le site a été lancé seulement six mois plus tard et propose essentiellement les mêmes fonctionnalités. Le système connecte des utilisateurs au hasard. Il n’y a pas de paramètres de recherche flexibles et la modération demeure inefficace après toutes ces années. Cela explique d’ailleurs pourquoi le site de ChatRoulette a perdu une large partie de son public au fil du temps. La situation s’est légèrement améliorée en 2020 quand le site a été modernisé, mais le chat vidéo demeure moins populaire qu’il ne l’était.

Dirtyroulette

Comme son nom le suggère, Dirtyroulette est un chat vidéo adulte. De plus, il s’adresse principalement aux hommes qui cherchent des communications ouvertes avec des filles. C’est un chat roulette gratuit doté de fonctionnalités basiques, mais le chat avec des filles est beaucoup plus intéressant. Il faut garder à l’esprit qu’il est nécessaire de s’inscrire sur ce site et de prouver son âge. Pour les amateurs de conversations libres et de contenu adulte, Dirtyroulette est un excellent choix.

OmegleAlternative

C’est le chat vidéo idéal pour les hommes qui veulent discuter exclusivement avec des filles. OmegleAlternative propose un filtre unique pour le sexe. Chaque fille qui s’inscrit sur le site doit confirmer ses informations. L’administration élimine ainsi les faux profils et les bots. Et les hommes qui utilisent Omegle alternative sont absolument certains que le site les mettra en contact avec de vraies interlocutrices. Toutes les fonctionnalités d’OmegleAlternative peuvent être utilisées gratuitement pendant la période d’essai. Tu peux ensuite décider par toi-même si tu veux payer pour l’accès premium ou non. Ça vaut la peine d’essayer !

Flingster

Une autre alternative à Omegle dédiée aux conversations explicites pour les plus de 18 ans. Attention : tous les contacts sur ce site ne sont pas entièrement ouverts et honnêtes. Beaucoup cherchent simplement à rencontrer de nouvelles personnes, sans bien comprendre comment le site fonctionne. Les programmeurs insistent particulièrement sur la confidentialité et l’anonymat de leurs utilisateurs. Le site dispose même d’une option masque pour cacher son visage.

ChatRandom

Contrairement à Omegle, ChatRandom te permet d’indiquer immédiatement ton sexe afin de choisir des contacts qui te conviennent. De plus, tu peux aussi entrer tes centres d’intérêts pour affiner encore plus tes recherches. Pour rappel, Omegle comporte également une section pour les centres d’intérêt. Cependant, ChatRandom a plusieurs autres outils pratiques dans sa manche, qui ne manqueront pas de t’intéresser. D’abord, il propose des salles de chat thématiques, où plusieurs participants partageant des passions peuvent discuter tous ensemble. C’est une véritable aubaine pour ceux qui n’ont pas envie de discuter en tête-à-tête, mais veulent se faire de nouveaux amis. Il y a aussi un chat séparé avec des filles. Mais pour y avoir accès, il faut s’inscrire sur le site et payer un abonnement.

ChatAlternative

Aussi bien visuellement que techniquement, ce site est devenu une copie d’OmeTV plus que d’Omegle. Tu peux y indiquer ton sexe et ton pays pour chercher des contacts de façon plus précise. De plus, les messages par écrit peuvent être traduits automatiquement dans la langue de ton choix. Dans l’ensemble, c’est une bonne alternative à Omegle, mais elle ne diffère pas beaucoup du site plus populaire OmeTV.

Conclusion

De nos jours, les utilisateurs ont le choix entre de nombreux chats vidéo et autres services de rencontres en ligne. La plupart d’entre eux permettent de commencer à chatter avec d’autres utilisateurs sans inscription, ce qui est pratique et fait gagner du temps.

Nous te conseillons de ne pas te limiter à un seul chat vidéo. Essaie-en au moins deux ou trois différents. C’est la seule façon d’évaluer tous les outils et fonctionnalités disponibles. Tu pourras ainsi choisir le service qui te convient le mieux. De plus, tu pourras étendre ton cercle social. Rencontres intéressantes et contacts agréables sur un chat roulette : tu ne pourras qu’apprécier ce format !